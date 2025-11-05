Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сожалеют, что Молдавия продолжает линию на антагонизацию России
13:03 05.11.2025
В Кремле сожалеют, что Молдавия продолжает линию на антагонизацию России
В Кремле сожалеют, что Молдавия продолжает линию на антагонизацию России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
молдавия
россия
дмитрий песков
в мире, молдавия, россия, дмитрий песков
В мире, Молдавия, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле сожалеют, что Молдавия продолжает линию на антагонизацию России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной... Здесь можно только выразить сожаления", - сказал Песков журналистам, комментируя одобрение правительством Молдавии законопроекта для денонсации соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русского дома).
В мире, Молдавия, Россия, Дмитрий Песков
 
 
