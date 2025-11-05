Рейтинг@Mail.ru
Мишустин передал Путину содержание беседы с Си Цзиньпином - РИА Новости, 05.11.2025
20:16 05.11.2025
Мишустин передал Путину содержание беседы с Си Цзиньпином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту России Владимиру Путину всё содержание своей беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в... РИА Новости, 05.11.2025
политика
россия
китай
пекин
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
политика, россия, китай, пекин, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин
Политика, Россия, Китай, Пекин, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту России Владимиру Путину всё содержание своей беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в Пекине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Всё содержимое беседы с председателем Си было передано президенту, пересказано", - сказал Песков журналистам.
