Исполнительницу Мэйби Бэйби внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу исполнительницу Викторию Лысюк, известную под псевдонимом Мэйби Бэйби, за отправку гуманитарной помощи в зону СВО, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

Указывается, что певица внесена в базу в среду. В качестве повода приводится информация о том, что Лысюк в День народного единства отправила гуманитарную помощь в зону СВО.