В базу "Миротворца" внесли данные еще 17 детей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На скандально известном украинском сайте "Миротворец" появились данные еще 17 несовершеннолетних, выяснило РИА Новости.
Это дети и подростки возрасте от трех до 16 лет из России и Белоруссии. Всех их обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "сознательном нарушении государственной границы Украины".
"Миротворец" не впервые включает в свою базу детей. Так, только за несколько дней октября там появились профили 70 детей, которым по два-три года.
Совет по правам человека при президенте России назвал публикацию данных детей вопиющим случаем и обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей удалить эти сведения.
Сайт "Миротворец" с 2014 года публикует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других людей, считающихся на Украине "изменниками родины", российских деятелей культуры и граждан разных стран. Весной 2016-го года "Миротворец" вывесил списки журналистов, в том числе иностранных, которые аккредитовались в ДНР и ЛНР. После этого некоторые из них получили угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия "Миротворца" критиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это прямой призыв к расправе над журналистами.