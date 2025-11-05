https://ria.ru/20251105/minuteman--2052997788.html
Космические силы США назвали цель испытаний ракеты Minuteman III
Космические силы США назвали цель испытаний ракеты Minuteman III - РИА Новости, 05.11.2025
Космические силы США назвали цель испытаний ракеты Minuteman III
США провели испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии в рамках... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:31:00+03:00
2025-11-05T16:31:00+03:00
2025-11-05T16:32:00+03:00
в мире
сша
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052992299_0:185:2867:1798_1920x0_80_0_0_f22090d21c056f80c0916ee45f59ab2f.jpg
https://ria.ru/20251102/putin-2052451609.html
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052992299_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ca87a60f4f8db1f1cb6db48b77b52b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния
Космические силы США назвали цель испытаний ракеты Minuteman III
Космические силы США запустили ракету Minuteman III для проверки её надёжности
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США провели испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии в рамках программы регулярных проверок вооружений, сообщили в среду космические силы страны.
"Тест GT-254 - это не просто пуск, а всесторонняя проверка, подтверждающая способность системы выполнять свою ключевую задачу. Полученные данные бесценны для обеспечения надёжности и точности ракетного комплекса", - заявила подполковник Кэрри Рэй, командир 576-й испытательной эскадрильи, чьи слова приводятся в обнародованном заявлении космических сил США.