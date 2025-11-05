Космические силы США назвали цель испытаний ракеты Minuteman III

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США провели испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнии в рамках программы регулярных проверок вооружений, сообщили в среду космические силы страны.

"Тест GT-254 - это не просто пуск, а всесторонняя проверка, подтверждающая способность системы выполнять свою ключевую задачу. Полученные данные бесценны для обеспечения надёжности и точности ракетного комплекса", - заявила подполковник Кэрри Рэй, командир 576-й испытательной эскадрильи, чьи слова приводятся в обнародованном заявлении космических сил США.