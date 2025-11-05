https://ria.ru/20251105/minuteman--2052994713.html
В США заявили о надежности системы МБР после испытания ракеты Minuteman III
В США заявили о надежности системы МБР после испытания ракеты Minuteman III
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пуск ракеты Minuteman III подтвердил надежность и точность американской системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заявили в 30-м крыле космических сил США, расположенном на базе "Ванденберг" в Калифорнии.
"Это испытание... позволило оценить текущую надежность, оперативную готовность и точность системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны США", - говорится в сообщении.