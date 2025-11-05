Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили возможный отказ США от моратория на ядерные испытания
05.11.2025
В Минобороны оценили возможный отказ США от моратория на ядерные испытания
Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, заявил министр обороны РФ
Белоусов: отказ США от моратория на ядерные испытания разрушит стабильность мира

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Возможный отказ США от моратория на проведения ядерных испытаний вполне логичным и может стать шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ.
Заголовок открываемого материала