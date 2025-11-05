Дмитрий Миляев возглавил делегацию Тульской области на спортивном форуме

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Делегация Тульской области участвует в открывшемся XIII Международном форуме "Россия – спортивная держава", ее возглавил губернатор региона Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Событие проходит с 5 по 7 ноября. На мероприятии собрались представители государственных и региональных органов власти, Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций, представители спорта, бизнеса и СМИ. Они определят дальнейшие планы по развитию отрасли, обсудят ключевые вопросы и задачи в этой сфере.

В планах делегации Тульской области — презентация деятельности региона в области спорта на стенде Минспорта РФ в блоке комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", а также подписание ряда соглашений. Миляев примет участие в обсуждении важнейших вопросов в сфере спорта.

По словам главы региона, с каждым годом форум набирает обороты. Сегодня он стал основной экспертной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием физкультуры и спорта в стране.

"Каждый имеет возможность убедиться в том, что Россия – сильнейшая мировая спортивная держава. Наша страна всегда гордилась спортивными достижениями, своими спортсменами. Сегодня здесь на форуме мы имеем возможность познакомиться с историей нашего спорта, посмотреть передовые спортивные технологии", – сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба.

Губернатор региона отметил, что спорт способствует воспитанию характера и формированию патриотической личности.

"Думаю, каждый из вас испытывает особые чувства, когда наши спортсмены встают на пьедестал, звучит гимн и поднимается флаг России. Спорт – это в том числе решение других задач. Мы хотим, чтобы наши граждане были здоровы, и, увлекая их физкультурой и спортом, мы решаем эту важную задачу. Такая активность способствует увеличению общей продолжительности жизни наших людей. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении вперед", – сказал глава Тульской области.

Миляев, также являющийся председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", принял участие в открытии выставочной экспозиции форума. Он осмотрел выставку, на которой спортивные компании и федерации представили свои достижения.