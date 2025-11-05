МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм

"Вновь констатируем, что в Эстонии создана жесткая система механизмов подавления основополагающих прав человека. Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими неолиберальными кукловодами посредством тотального уничтожения любого инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Нет никаких сомнений, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии в самую последнюю очередь. Такое стало возможным во многом из-за абсолютного равнодушия профильных международных организаций и правозащитных структур, которые своим молчанием фактически "дали зеленый свет" репрессивной машине Таллина", - отметила Захарова.