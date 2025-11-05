Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм
20:13 05.11.2025
МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм
МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм - РИА Новости, 05.11.2025
МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм
Задержание журналиста Олега Беседина в Эстонии стало следствием "охоты на ведьм" и равнодушия международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
эстония
таллин
россия
мария захарова
в мире, эстония, таллин, россия, мария захарова
В мире, Эстония, Таллин, Россия, Мария Захарова
МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм

Захарова: Беседин стал очередной жертвой развязанной Таллином охоты на ведьм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Задержание журналиста Олега Беседина в Эстонии стало следствием "охоты на ведьм" и равнодушия международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, для Эстонии рутинным делом стали гонения за "инакомыслие" в отношении русскоязычных соотечественников, журналистов, блогеров и общественных деятелей, которые сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным статьям. Не является исключением и ситуация с задержанием Олега Беседина", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте министерства.
По ее оценке, за свои убеждения и стремление донести до русскоязычных жителей этой страны объективную, непредвзятую точку зрения Беседин стал очередной жертвой развязанной Таллином "охоты на ведьм".
"Вновь констатируем, что в Эстонии создана жесткая система механизмов подавления основополагающих прав человека. Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими неолиберальными кукловодами посредством тотального уничтожения любого инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Нет никаких сомнений, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии в самую последнюю очередь. Такое стало возможным во многом из-за абсолютного равнодушия профильных международных организаций и правозащитных структур, которые своим молчанием фактически "дали зеленый свет" репрессивной машине Таллина", - отметила Захарова.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что полиция безопасности Эстонии (КаПО) задержала блогера, журналиста-документалиста Беседина из-за якобы деятельности, направленной против государства, и передачи контента находящимся под санкциями российским СМИ.
"Президент в тупике". Прибалтика дала жесткий ответ на "русский" вопрос
23 июня, 08:00
23 июня, 08:00
 
В миреЭстонияТаллинРоссияМария Захарова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
