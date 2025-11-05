https://ria.ru/20251105/mid-2053055641.html
МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм
МИД назвал задержание журналиста Беседина охотой на ведьм
Задержание журналиста Олега Беседина в Эстонии стало следствием "охоты на ведьм" и равнодушия международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Задержание журналиста Олега Беседина в Эстонии стало следствием "охоты на ведьм" и равнодушия международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, для Эстонии
рутинным делом стали гонения за "инакомыслие" в отношении русскоязычных соотечественников, журналистов, блогеров и общественных деятелей, которые сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным статьям. Не является исключением и ситуация с задержанием Олега Беседина", - заявила Захарова
, текст ее комментария опубликован на сайте
министерства.
По ее оценке, за свои убеждения и стремление донести до русскоязычных жителей этой страны объективную, непредвзятую точку зрения Беседин стал очередной жертвой развязанной Таллином
"охоты на ведьм".
"Вновь констатируем, что в Эстонии создана жесткая система механизмов подавления основополагающих прав человека. Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими неолиберальными кукловодами посредством тотального уничтожения любого инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Нет никаких сомнений, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии в самую последнюю очередь. Такое стало возможным во многом из-за абсолютного равнодушия профильных международных организаций и правозащитных структур, которые своим молчанием фактически "дали зеленый свет" репрессивной машине Таллина", - отметила Захарова.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что полиция безопасности Эстонии (КаПО) задержала блогера, журналиста-документалиста Беседина из-за якобы деятельности, направленной против государства, и передачи контента находящимся под санкциями российским СМИ.