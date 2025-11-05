Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ - РИА Новости, 05.11.2025
01:38 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/mid-2052865844.html
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ - РИА Новости, 05.11.2025
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ
Диалог США и России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не сдвинется без участия Великобритании и Франции, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T01:38:00+03:00
2025-11-05T01:38:00+03:00
в мире
сша
россия
великобритания
александр грушко
владимир путин
дональд трамп
нато
сша
россия
великобритания
в мире, сша, россия, великобритания, александр грушко, владимир путин, дональд трамп, нато
В мире, США, Россия, Великобритания, Александр Грушко, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
В МИД оценили возможность диалога США и России по ДСНВ

Грушко: диалог России и США по ДСНВ не сдвинется без участия Британии и Франции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Диалог США и России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не сдвинется без участия Великобритании и Франции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете "Известия".
Отвечая на вопрос, считает ли Москва привлечение Британии и Франции необходимым условием для диалога по стратегической безопасности, он отметил, что "в любом потенциальном диалоге такого рода мы вынуждены учитывать фактор совокупного ядерного потенциала стран НАТО".
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Гатилов объяснил механизм работы соблюдения Россией ограничений по ДСНВ
1 ноября, 04:10
"В случае же запуска в будущем предметного диалога о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов без подключения Великобритании и Франции дело точно не сдвинется", - сказал Грушко, его слова приводит газета "Известия".
Он отметил, что США снова размещают в Великобритании спецбоеприпасы под задачи "совместных ядерных миссий" НАТО. По его словам, это подтверждает обоснованность российской позиции о невозможности игнорировать совокупный потенциал Североатлантического блока.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле назвали судьбу ДСНВ и ядерные испытания разными темами
30 октября, 13:14
 
В миреСШАРоссияВеликобританияАлександр ГрушкоВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
