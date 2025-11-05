https://ria.ru/20251105/meksika-2052998740.html
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики
2025-11-05T16:36:00+03:00
2025-11-05T16:36:00+03:00
2025-11-05T16:47:00+03:00
мексика
Президент Мексики подверглась домогательствам на улице
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики Клаудию Шейнбаум, охрана отреагировала лишь через несколько мгновений. Нарушителя задержали.
В Мексике задержали мужчину за попытку поцеловать президента Шейнбаум