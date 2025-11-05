Рейтинг@Mail.ru
16:36 05.11.2025 (обновлено: 16:47 05.11.2025)
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики
в мире
мексика
клаудия шейнбаум
мексика
2025
Новости
Президент Мексики подверглась домогательствам на улице
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики Клаудию Шейнбаум, охрана отреагировала лишь через несколько мгновений. Нарушителя задержали.
в мире, мексика, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Клаудия Шейнбаум
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики

В Мексике задержали мужчину за попытку поцеловать президента Шейнбаум

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноя - РИА Новости. Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики Клаудию Шейнбаум, его задержали, сообщила газета El Universal.
"Мужчина, преследовавший президента Шейнбаум, был задержан", - отмечает СМИ.
На кадрах, которые публикует газета, видео, как глава государства приветствует на улице граждан. К ней приближается мужчина, обнимает ее и пытается поцеловать. Лишь через несколько мгновений в кадре появляется охрана президента, которая отгоняет мужчину, хотя тот пытается снова дотронуться до Шейнбаум.
В настоящее время задержанный находится в отделении прокуратуры, которая занимается сексуальными преступлениями.
Убийство мэра мексиканского города Уруапан во время празднования Дня мертвых - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
2 ноября, 16:53
 
В миреМексикаКлаудия Шейнбаум
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
