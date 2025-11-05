Рейтинг@Mail.ru
Россия вынуждена оценить целесообразность проведения ЯО, заявил Медведев
19:41 05.11.2025 (обновлено: 20:53 05.11.2025)
Россия вынуждена оценить целесообразность проведения ЯО, заявил Медведев
Последствия слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях неизбежны, РФ будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных... РИА Новости, 05.11.2025
россия, сша, дмитрий медведев, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Владимир Путин
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Последствия слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях неизбежны, РФ будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
"Никто не знает, что Трамп имел в виду под "ядерным испытанием" (вероятно, даже он сам). Но он президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний", - написал Медведев в соцсети X.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин прокомментировал заявление Трампа о ядерных испытаниях США
Вчера, 16:56
 
Россия США Дмитрий Медведев Дональд Трамп Владимир Путин
 
 
