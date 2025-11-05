https://ria.ru/20251105/medvedev-2053049568.html
Россия вынуждена оценить целесообразность проведения ЯО, заявил Медведев
Последствия слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях неизбежны, РФ будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:41:00+03:00
2025-11-05T19:41:00+03:00
2025-11-05T20:53:00+03:00
россия
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
владимир путин
