МЧС и Минприроды поддержали проект о противопожарных расстояниях

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. МЧС России и Минприроды поддерживают внесение изменений в технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые устанавливают противопожарные расстояния шириной не менее 100 метров от зданий и сооружений до лесных насаждений, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В среду главы МЧС РФ Александр Куренков и Минприроды Александр Козлов провели в Сарове межведомственное координационное совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов инфраструктуры города. В обсуждении аспектов безопасности расположенного на территории Сарова федерального ядерного центра принял участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Также о мерах по недопущению распространения природных пожаров с территории Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича на сопредельные территории доложили главы Нижегородской области и Мордовии.
"Вопросом повестки совещания стало согласование проекта федерального закона о внесении изменений в технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Документ разработан МЧС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и предусматривает установление противопожарных расстояний шириной не менее 100 метров от зданий и сооружений до лесных насаждений. Законопроект внесен в правительство Российской Федерации, в настоящее время урегулированы замечания Минприроды России и Рослесхоза, а также организованно его дальнейшее сопровождение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сложная за последние 15 лет пожарная обстановка в Мордовском заповеднике сложилась в августе 2021 года: от двух крупных очагов пожаров пострадали более трети заповедника, затронув территорию Сарова. Увеличивают пожарную опасность торфяные болота. Их площадь в заповеднике превышает три тысячи гектаров. При этом у особо охраняемой природной территории нет необходимой болотоходной и другой вездеходной техники для оперативного реагирования на пожары в труднодоступной болотистой местности и доставки сил и средств к очагам возгораний.
"Хочу отметить, что природные пожары 2010 года и 2021 года неоднократно представляли реальную угрозу данным объектам. Несмотря на это, на сегодняшний день в период действия пожароопасного сезона вероятность перехода ландшафтных пожаров с территории Мордовского государственного природного заповедника по-прежнему сохраняется", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.