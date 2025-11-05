МЧС и Минприроды поддержали проект о противопожарных расстояниях

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. МЧС России и Минприроды поддерживают внесение изменений в технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые устанавливают противопожарные расстояния шириной не менее 100 метров от зданий и сооружений до лесных насаждений, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Отмечается, что наиболее сложная за последние 15 лет пожарная обстановка в Мордовском заповеднике сложилась в августе 2021 года: от двух крупных очагов пожаров пострадали более трети заповедника, затронув территорию Сарова. Увеличивают пожарную опасность торфяные болота. Их площадь в заповеднике превышает три тысячи гектаров. При этом у особо охраняемой природной территории нет необходимой болотоходной и другой вездеходной техники для оперативного реагирования на пожары в труднодоступной болотистой местности и доставки сил и средств к очагам возгораний.