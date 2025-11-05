Первый в истории Нью-Йорка мэр-мусульманин приступит к работе 1 января

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя – РИА Новости. Заявивший о своей победе на выборах Нью-Йорка Зохран Мамдани приступит к обязанностям 1 января 2026 года.

"Первого января меня приведут к присяге как мэра Нью-Йорка", - сказал Мамдани , выступая перед сторонниками.

Нынешний мэр города Эрик Адамс был приведен к присяге в первые часы 2022 года, его полномочия истекают 31 декабря нынешнего.

Как правило, в первые дни после выборов кандидат объявляет о формировании переходной команды, этого же стоит ожидать и от Мамдани.

Меньше чем через два месяца под управление мэра-мусульманина перейдет город с бюджетом порядка 120 миллиардов долларов и населением около 8,5 миллиона человек.

Бывший президент США Барак Обама , согласно сообщениям американских СМИ, созванивался с Мамдани, чтобы выразить ему поддержку.

Обозреватели на либеральных каналах называют Мамдани будущим главным лицом демпартии.

Каким бы светлым ни была его карьера на должности градоначальника, президентом США он стать не сможет, поскольку родился в Уганде

Мамдани позиционирует себя как "демократического социалиста". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.