Первый в истории Нью-Йорка мэр-мусульманин приступит к работе 1 января
08:45 05.11.2025 (обновлено: 09:41 05.11.2025)
Первый в истории Нью-Йорка мэр-мусульманин приступит к работе 1 января
Первый в истории Нью-Йорка мэр-мусульманин приступит к работе 1 января - РИА Новости, 05.11.2025
Первый в истории Нью-Йорка мэр-мусульманин приступит к работе 1 января
Заявивший о своей победе на выборах Нью-Йорка Зохран Мамдани приступит к обязанностям 1 января 2026 года. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
сша
нью-йорк (город)
уганда
зохран мамдани
барак обама
сша
нью-йорк (город)
уганда
в мире, сша, нью-йорк (город), уганда, зохран мамдани, барак обама
В мире, США, Нью-Йорк (город), Уганда, Зохран Мамдани, Барак Обама
Первый в истории Нью-Йорка мэр-мусульманин приступит к работе 1 января

Зохран Мамдани приступит к обязанностям мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года

© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка
Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя – РИА Новости. Заявивший о своей победе на выборах Нью-Йорка Зохран Мамдани приступит к обязанностям 1 января 2026 года.
"Первого января меня приведут к присяге как мэра Нью-Йорка", - сказал Мамдани, выступая перед сторонниками.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Явка избирателей на выборах мэра Нью-Йорка превзошла прошлую кампанию
Вчера, 01:27
Нынешний мэр города Эрик Адамс был приведен к присяге в первые часы 2022 года, его полномочия истекают 31 декабря нынешнего.
Как правило, в первые дни после выборов кандидат объявляет о формировании переходной команды, этого же стоит ожидать и от Мамдани.
Меньше чем через два месяца под управление мэра-мусульманина перейдет город с бюджетом порядка 120 миллиардов долларов и населением около 8,5 миллиона человек.
Бывший президент США Барак Обама, согласно сообщениям американских СМИ, созванивался с Мамдани, чтобы выразить ему поддержку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра
4 ноября, 01:55
Обозреватели на либеральных каналах называют Мамдани будущим главным лицом демпартии.
Каким бы светлым ни была его карьера на должности градоначальника, президентом США он стать не сможет, поскольку родился в Уганде.
Мамдани позиционирует себя как "демократического социалиста". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.
По данным городского избиркома, явка на выборах превысила 2 миллиона человек впервые с 1969 года.
Города мира. Нью-Йорк. Статуя Свободы - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Конгрессмен призвал депортировать кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани
27 июня, 10:49
 
В миреСШАНью-Йорк (город)УгандаЗохран МамданиБарак Обама
 
 
