https://ria.ru/20251105/mahachkala-2052976287.html
СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале
СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале - РИА Новости, 05.11.2025
СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале
Завершено расследование уголовного дела о теракте в Махачкале, где двое боевиков убили двоих полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:50:00+03:00
2025-11-05T14:50:00+03:00
2025-11-05T14:50:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20251101/mvd-2052384152.html
https://ria.ru/20251008/sk-2047075364.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале
СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале, где убили двух полицейских
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о теракте в Махачкале, где двое боевиков убили двоих полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя… Собранные предварительным следствием доказательства в полном объеме подтверждают причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статьям о теракте, об организации террористического сообщества, об участии в деятельности террористической организации, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также о хищении огнестрельного оружия организованной группой с применением насилия и о неправомерном завладении.
По данным следствия, обвиняемый с сообщником, придерживаясь идеологии запрещенной в РФ
международной террористической организации, создали террористическое сообщество. В результате 5 мая 2025 года для дестабилизации обстановки в регионе на одной из улиц Махачкалы
они напали на инспектора ДПС.
Затем, похитив табельное оружие и боеприпасы у убитого сотрудника полиции, а также завладев его служебным автомобилем, фигуранты совершили теракт на улице Керимова, где обстреляли автомобиль с сотрудниками полиции. Подчеркивается, что в результате один из полицейских погиб.
В ходе ответных действий правоохранителей один из участников нападения был нейтрализован, а обвиняемый задержан.