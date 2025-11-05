СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о теракте в Махачкале, где двое боевиков убили двоих полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя… Собранные предварительным следствием доказательства в полном объеме подтверждают причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по статьям о теракте, об организации террористического сообщества, об участии в деятельности террористической организации, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также о хищении огнестрельного оружия организованной группой с применением насилия и о неправомерном завладении.

По данным следствия, обвиняемый с сообщником, придерживаясь идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации, создали террористическое сообщество. В результате 5 мая 2025 года для дестабилизации обстановки в регионе на одной из улиц Махачкалы они напали на инспектора ДПС.

Затем, похитив табельное оружие и боеприпасы у убитого сотрудника полиции, а также завладев его служебным автомобилем, фигуранты совершили теракт на улице Керимова, где обстреляли автомобиль с сотрудниками полиции. Подчеркивается, что в результате один из полицейских погиб.