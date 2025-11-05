Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале
14:50 05.11.2025
СК завершил расследование дела о теракте в Махачкале
Завершено расследование уголовного дела о теракте в Махачкале, где двое боевиков убили двоих полицейских
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
россия
происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о теракте в Махачкале, где двое боевиков убили двоих полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя… Собранные предварительным следствием доказательства в полном объеме подтверждают причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СК раскрыл детали дела о попытке школьника устроить теракт
1 ноября, 18:23
Он обвиняется по статьям о теракте, об организации террористического сообщества, об участии в деятельности террористической организации, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также о хищении огнестрельного оружия организованной группой с применением насилия и о неправомерном завладении.
По данным следствия, обвиняемый с сообщником, придерживаясь идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации, создали террористическое сообщество. В результате 5 мая 2025 года для дестабилизации обстановки в регионе на одной из улиц Махачкалы они напали на инспектора ДПС.
Затем, похитив табельное оружие и боеприпасы у убитого сотрудника полиции, а также завладев его служебным автомобилем, фигуранты совершили теракт на улице Керимова, где обстреляли автомобиль с сотрудниками полиции. Подчеркивается, что в результате один из полицейских погиб.
В ходе ответных действий правоохранителей один из участников нападения был нейтрализован, а обвиняемый задержан.
Мемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов
8 октября, 15:20
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
