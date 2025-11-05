Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США

"Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их немедленному исполнению с разработкой оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы весь наш народ — спокойно, сдержанно, но с твердостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности", — сказал он на конгрессе политсилы.

По его словам, речь идет о подготовке людей к возможной национальной и континентальной вооруженной борьбе в конституционном смысле обороны.

На прошлой неделе издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.