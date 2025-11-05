Рейтинг@Mail.ru
Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США - РИА Новости, 05.11.2025
07:49 05.11.2025 (обновлено: 11:29 05.11.2025)
Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США
Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США - РИА Новости, 05.11.2025
Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил предложения правящей партии о переходе к вооруженной борьбе в случае американской агрессии. РИА Новости, 05.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
николас мадуро, диосдадо кабельо, вооруженные силы сша, вмф сша
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо, Вооруженные силы США, ВМФ США
Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США

Мадуро утвердил предложения о переходе к вооруженной борьбе при агрессии США

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 5 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил предложения правящей партии о переходе к вооруженной борьбе в случае американской агрессии.
«

"Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их немедленному исполнению с разработкой оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы весь наш народ — спокойно, сдержанно, но с твердостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности", — сказал он на конгрессе политсилы.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены
3 ноября, 04:11
По его словам, речь идет о подготовке людей к возможной национальной и континентальной вооруженной борьбе в конституционном смысле обороны.
Политик вновь призвал укреплять обороноспособность, чтобы "сделать Венесуэлу неприступной", поскольку "американская империя уже 12 недель продолжает угрозы и психологическую войну".
При этом генеральный секретарь партии, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, выступая с президентом, усомнился, что "произойдет что-то серьезное", однако призвал граждан быть готовыми к худшему.

Обострение между США и Венесуэлой

США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
4 ноября, 22:32
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
На прошлой неделе издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия поддержала Венесуэлу в деле защиты суверенитета
1 ноября, 22:08
 
Николас МадуроДиосдадо КабельоВооруженные силы СШАВМФ США
 
 
