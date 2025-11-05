"Вынести "Мону Лизу" под плащом": как один итальянец обокрал Лувр

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ее знают все. Загадочная улыбка, проницательный взгляд, руки, сложенные на подлокотнике кресла, — пожалуй, самая растиражированная картина в мире. Но вот что интересно: всемирно известной "Мона Лиза" стала не столько благодаря гениальности своего создателя да Винчи, сколько дерзости итальянского стекольщика, который в один прекрасный день просто снял ее со стены. И вынес. Из Лувра. История самой дерзкой — и при этом самой простой — кражи в истории искусства.

Дама с загадкой

Начнем с самой героини. Принято считать, что Леонардо да Винчи написал портрет где-то между 1503 и 1517 годами. Кто эта женщина — спорят до сих пор. Самая популярная версия: Лиза Герардини, жена флорентийского торговца шелком. Хотя некоторые считают, что это автопортрет самого Леонардо в женском обличье. А кто-то и вовсе уверен, что это тайная любовница художника.

© Национальный музей Прадо Ранняя копия "Джоконды" Леонардо да Винчи © Национальный музей Прадо Ранняя копия "Джоконды" Леонардо да Винчи

Картина досталась французскому королю Франциску I — он купил ее вполне законно в 1518-м. С XVIII века портрет висел в Лувре и был известен среди ценителей искусства. Среди десятков шедевров Лувра "Мона Лиза" терялась. Обычная картина. Красивая, но не культовая.

Все изменилось в 1911-м.

План, гениальный в своей простоте

звали Винченцо Перуджа, и он работал в музее художником-декоратором, а также ассистировал стекольщику — устанавливал защитные стеклянные рамы на картины. Воскресным вечером 20 августа в Лувр зашел невысокий усатый мужчина. Ростом всего около 160 сантиметров, неприметный, в рабочей одежде. ЕгоВинченцо Перуджа, и он работал в музее художником-декоратором, а также ассистировал стекольщику — устанавливал защитные стеклянные рамы на картины.

Безопасность в Лувре в те времена была, мягко говоря, никакой. Билет? Не требовался — вход был бесплатным. Охрана? Формальная. Камеры? Какие камеры, 1911 год на дворе!

вышел из укрытия. На нем был белый рабочий халат — точно такой же, как у всех работников Лувра. Перуджа знал музей как свои пять пальцев. Он просто зашел, спрятался в чулане и переночевал там. Утром в понедельник, когда музей был закрыт для посетителей, а сотрудников было минимум, ониз укрытия. На нем был белый рабочий халат — точно такой же, как у всех работников Лувра.

отнес в служебное помещение. Там вынул деревянную панель из тяжелой защитной рамы, завернул портрет в белую простыню и… вышел из музея. По служебной лестнице, спокойно и неторопливо, с "Моной Лизой" под плащом, он растворился в утреннем тумане Парижа. Никто его не остановил, никто даже не взглянул подозрительно. Около 07:15 Винченцо неторопливо прошел в Квадратный Салон, где висела "Мона Лиза", убедился, что рядом никого нет, снял картину со стены ив служебное помещение. Там вынул деревянную панель из тяжелой защитной рамы, завернул портрет в белую простыню и… вышел из музея. По служебной лестнице, спокойно и неторопливо, с "Моной Лизой" под плащом, он растворился в утреннем тумане Парижа. Никто его не остановил, никто даже не взглянул подозрительно.

"А где, собственно, картина?"

Самое смешное: пропажу заметили не сразу. Больше суток никто ничего не подозревал. В Лувре постоянно снимали картины для фотосъемок или чистки, поэтому пустое место на стене никого не насторожило.

спросил охранника: "А где "Мона Лиза"? Мне нужна она в композиции". Охранник пожал плечами и пошел искать. Не нашел. Вызвали полицию. Обыскали музей — и только тогда обнаружили в служебном помещении пустую раму от картины. Только в полдень во вторник художник, который пришел рисовать галерею,охранника: "А где "Мона Лиза"? Мне нужна она в композиции". Охранник пожал плечами и пошел искать. Не нашел. Вызвали полицию. Обыскали музей — и только тогда обнаружили в служебном помещении пустую раму от картины.

объявил миру: "Мона Лиза" исчезла. Пока у нас нет ни малейшего понятия, кто мог это сделать". Вечером того же дня представитель музеямиру: "Мона Лиза" исчезла. Пока у нас нет ни малейшего понятия, кто мог это сделать".

вопрошал : "Какой дерзкий преступник, какой безумный коллекционер, какой сумасшедший любовник совершил это похищение?" Франция взорвалась. Парижский журнал L'Illustration: "Какой дерзкий преступник, какой безумный коллекционер, какой сумасшедший любовник совершил это похищение?"

На Лувр обрушилась армия детективов. Снимали отпечатки пальцев, допрашивали свидетелей, обыскивали машины, пассажиров пароходов и просто прохожих. Когда Лувр открылся через неделю, тысячи людей пришли... посмотреть на пустую стену, где когда-то висела картина.

Под подозрением — Пикассо!



Полиция хваталась за соломинку. Одним из главных подозреваемых стал поэт-авангардист Гийом Аполлинер — он когда-то публично призывал сжечь Лувр. Его арестовали после того, как выяснилось, что его секретарь пару лет назад украл из музея две древние статуэтки.



На допросе Аполлинер сдал своего друга — некоего 29-летнего испанского художника Пабло Пикассо, который купил эти статуэтки на черном рынке и использовал их как натуру для картин. Пикассо тоже допросили. Но ни он, ни Аполлинер к краже "Моны Лизы" отношения не имели, и их отпустили. Полиция хваталась за соломинку. Одним из главных подозреваемыхпоэт-авангардист Гийом Аполлинер — он когда-то публично призывал сжечь Лувр. Его арестовали после того, как выяснилось, что его секретарь пару лет назад украл из музея две древние статуэтки.На допросе Аполлинерсвоего друга — некоего 29-летнего испанского художника Пабло Пикассо, который купил эти статуэтки на черном рынке и использовал их как натуру для картин. Пикассо тоже допросили. Но ни он, ни Аполлинер к краже "Моны Лизы" отношения не имели, и их отпустили.

© Succession Picasso 2018 Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на террасе отеля «Минерва». Рим, 1917 © Succession Picasso 2018 Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на террасе отеля «Минерва». Рим, 1917

Кто-то считал, что это дело рук немцев, желавших опозорить французов. Поступали сообщения о том, что "Мону Лизу" видели в Бразилии, России, Японии...

лежала в обычной парижской квартире, в чемодане с двойным дном. В квартире Винченцо Перуджи, который дважды — дважды! — был вызван на допрос как бывший работник музея. И оба раза его отпустили, не заподозрив ничего. А картина все это времяв обычной парижской квартире, в чемодане с двойным дном. В квартире Винченцо Перуджи, который дважды — дважды! — был вызван на допрос как бывший работник музея. И оба раза его отпустили, не заподозрив ничего.

Два года с "Джокондой"

признавался : "Я стал жертвой ее улыбки. Каждый вечер я пировал глазами, глядя на свое сокровище. Я влюбился в нее". Перуджа хранил картину два года. Он позже: "Я стал жертвой ее улыбки. Каждый вечер я пировал глазами, глядя на свое сокровище. Я влюбился в нее".

© Public Domain Улыбка Моны Лизы. Фрагмент картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"). 1503-1505 гг. Находится в собрании Лувра, Париж © Public Domain Улыбка Моны Лизы. Фрагмент картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"). 1503-1505 гг. Находится в собрании Лувра, Париж

Сначала он думал, что сможет продать шедевр богатому коллекционеру. Но когда кража попала на первые полосы всех газет мира, а полиция назначила огромное вознаграждение за информацию, стало ясно: с продажей будут проблемы. Поэтому Винченцо решил подождать, пока страсти улягутся.

Прошло два года. Полиция зашла в тупик. Многие начали думать, что шедевр да Винчи потерян навсегда.

И тут Перуджа решил действовать.

Патриотический жест или жадность?

письмо флорентийскому торговцу антиквариатом Альфредо Гери. Сообщил, что у него есть "Мона Лиза", и предложил вернуть картину на родину — в Италию — за 500 тысяч лир. В декабре 1913 года под псевдонимом "Леонардо" он написалфлорентийскому торговцу антиквариатом Альфредо Гери. Сообщил, что у него есть "Мона Лиза", и предложил вернуть картину на родину — в Италию — за 500 тысяч лир.

Гери насторожился, но решил проверить. Связался с директором галереи Уффици Джованни Поджи, и вдвоем они договорились о встрече с загадочным "Леонардо". Винченцо упаковал картину в чемодан, сел на поезд из Парижа и поехал в Италию.

© Фото : public domain Флорентийская картинная галерея Уффици © Фото : public domain Флорентийская картинная галерея Уффици

вспоминал Гери. Через несколько дней трое мужчин собрались в гостиничном номере Перуджи во Флоренции. Винченцо достал из чемодана сверток, завернутый в красный шелк, и развернул его на кровати. "Перед нашими изумленными глазами появилась божественная "Мона Лиза", целая и прекрасно сохранившаяся", —Гери.

Флорентийцы сделали вид, что согласны на сделку, попросили время на экспертизу подлинности — и тут же вызвали полицию. Одиннадцатого декабря 1913 года Перуджу арестовали в его же гостиничном номере.

На суде он заявил, что действовал из патриотических побуждений. Мол, хотел вернуть картину на родину Леонардо, потому что французы украли ее во времена Наполеона. Проблема была в том, что Перуджа не знал историю: да Винчи сам привез "Мону Лизу" во Францию в 1516 году.

считали его национальным героем. Суд приговорил его к одному году и 15 дням тюрьмы. Но уже через семь месяцев Перуджа вышел на свободу по апелляции. Несмотря на то что прокуроры предъявили доказательства (Винченцо собирался продавать картину разным дилерам ради денег ), многие итальянцы все равноего национальным героем. Суд приговорил его к одному году и 15 дням тюрьмы. Но уже через семь месяцев Перуджа вышел на свободу по апелляции.

Позже он воевал в итальянской армии в Первую мировую, вернулся во Францию, работал маляром и умер в 1925 году, в возрасте 44 лет.

Как кража сделала картину звездой

После краткого турне по Италии "Мона Лиза" вернулась в Лувр в январе 1914 года. И вот тут началось настоящее безумие.

пришли посмотреть больше 120 тысяч человек. Газеты захлебывались от статей, критики пускались в свежие рассуждения о загадочной улыбке. Портрет появился в карикатурах, рекламе, пародиях, на открытках, в песнях. В первые два дня после возвращения картинупосмотреть больше 120 тысяч человек. Газеты захлебывались от статей, критики пускались в свежие рассуждения о загадочной улыбке. Портрет появился в карикатурах, рекламе, пародиях, на открытках, в песнях.

© AP Photo / Luis Benavides Женщина рассматривает репродукции картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи © AP Photo / Luis Benavides Женщина рассматривает репродукции картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи