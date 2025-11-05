"Вынести "Мону Лизу" под плащом": как один итальянец обокрал Лувр

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ее знают все. Загадочная улыбка, проницательный взгляд, руки, сложенные на подлокотнике кресла, — пожалуй, самая растиражированная картина в мире. Но вот что интересно: всемирно известной "Мона Лиза" стала не столько благодаря гениальности своего создателя да Винчи, сколько дерзости итальянского стекольщика, который в один прекрасный день просто снял ее со стены. И вынес. Из Лувра. История самой дерзкой — и при этом самой простой — кражи в истории искусства.
Дама с загадкой
Начнем с самой героини. Принято считать, что Леонардо да Винчи написал портрет где-то между 1503 и 1517 годами. Кто эта женщина — спорят до сих пор. Самая популярная версия: Лиза Герардини, жена флорентийского торговца шелком. Хотя некоторые считают, что это автопортрет самого Леонардо в женском обличье. А кто-то и вовсе уверен, что это тайная любовница художника.
Картина досталась французскому королю Франциску I — он купил ее вполне законно в 1518-м. С XVIII века портрет висел в Лувре и был известен среди ценителей искусства. Среди десятков шедевров Лувра "Мона Лиза" терялась. Обычная картина. Красивая, но не культовая.
Все изменилось в 1911-м.
План, гениальный в своей простоте
Воскресным вечером 20 августа в Лувр зашел невысокий усатый мужчина. Ростом всего около 160 сантиметров, неприметный, в рабочей одежде. Его звали Винченцо Перуджа, и он работал в музее художником-декоратором, а также ассистировал стекольщику — устанавливал защитные стеклянные рамы на картины.
Музей Лувр. Франция
Безопасность в Лувре в те времена была, мягко говоря, никакой. Билет? Не требовался — вход был бесплатным. Охрана? Формальная. Камеры? Какие камеры, 1911 год на дворе!
Перуджа знал музей как свои пять пальцев. Он просто зашел, спрятался в чулане и переночевал там. Утром в понедельник, когда музей был закрыт для посетителей, а сотрудников было минимум, он вышел из укрытия. На нем был белый рабочий халат — точно такой же, как у всех работников Лувра.
Около 07:15 Винченцо неторопливо прошел в Квадратный Салон, где висела "Мона Лиза", убедился, что рядом никого нет, снял картину со стены и отнес в служебное помещение. Там вынул деревянную панель из тяжелой защитной рамы, завернул портрет в белую простыню и… вышел из музея. По служебной лестнице, спокойно и неторопливо, с "Моной Лизой" под плащом, он растворился в утреннем тумане Парижа. Никто его не остановил, никто даже не взглянул подозрительно.
Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"
"А где, собственно, картина?"
Самое смешное: пропажу заметили не сразу. Больше суток никто ничего не подозревал. В Лувре постоянно снимали картины для фотосъемок или чистки, поэтому пустое место на стене никого не насторожило.
Только в полдень во вторник художник, который пришел рисовать галерею, спросил охранника: "А где "Мона Лиза"? Мне нужна она в композиции". Охранник пожал плечами и пошел искать. Не нашел. Вызвали полицию. Обыскали музей — и только тогда обнаружили в служебном помещении пустую раму от картины.
Вечером того же дня представитель музея объявил миру: "Мона Лиза" исчезла. Пока у нас нет ни малейшего понятия, кто мог это сделать".
Франция взорвалась. Парижский журнал L'Illustration вопрошал: "Какой дерзкий преступник, какой безумный коллекционер, какой сумасшедший любовник совершил это похищение?"
На Лувр обрушилась армия детективов. Снимали отпечатки пальцев, допрашивали свидетелей, обыскивали машины, пассажиров пароходов и просто прохожих. Когда Лувр открылся через неделю, тысячи людей пришли... посмотреть на пустую стену, где когда-то висела картина.
Под подозрением — Пикассо!
Полиция хваталась за соломинку. Одним из главных подозреваемых стал поэт-авангардист Гийом Аполлинер — он когда-то публично призывал сжечь Лувр. Его арестовали после того, как выяснилось, что его секретарь пару лет назад украл из музея две древние статуэтки.
На допросе Аполлинер сдал своего друга — некоего 29-летнего испанского художника Пабло Пикассо, который купил эти статуэтки на черном рынке и использовал их как натуру для картин. Пикассо тоже допросили. Но ни он, ни Аполлинер к краже "Моны Лизы" отношения не имели, и их отпустили.
Кто-то считал, что это дело рук немцев, желавших опозорить французов. Поступали сообщения о том, что "Мону Лизу" видели в Бразилии, России, Японии...
А картина все это время лежала в обычной парижской квартире, в чемодане с двойным дном. В квартире Винченцо Перуджи, который дважды — дважды! — был вызван на допрос как бывший работник музея. И оба раза его отпустили, не заподозрив ничего.
Два года с "Джокондой"
Перуджа хранил картину два года. Он позже признавался: "Я стал жертвой ее улыбки. Каждый вечер я пировал глазами, глядя на свое сокровище. Я влюбился в нее".
Сначала он думал, что сможет продать шедевр богатому коллекционеру. Но когда кража попала на первые полосы всех газет мира, а полиция назначила огромное вознаграждение за информацию, стало ясно: с продажей будут проблемы. Поэтому Винченцо решил подождать, пока страсти улягутся.
Прошло два года. Полиция зашла в тупик. Многие начали думать, что шедевр да Винчи потерян навсегда.
И тут Перуджа решил действовать.
Патриотический жест или жадность?
В декабре 1913 года под псевдонимом "Леонардо" он написал письмо флорентийскому торговцу антиквариатом Альфредо Гери. Сообщил, что у него есть "Мона Лиза", и предложил вернуть картину на родину — в Италию — за 500 тысяч лир.
Гери насторожился, но решил проверить. Связался с директором галереи Уффици Джованни Поджи, и вдвоем они договорились о встрече с загадочным "Леонардо". Винченцо упаковал картину в чемодан, сел на поезд из Парижа и поехал в Италию.
Через несколько дней трое мужчин собрались в гостиничном номере Перуджи во Флоренции. Винченцо достал из чемодана сверток, завернутый в красный шелк, и развернул его на кровати. "Перед нашими изумленными глазами появилась божественная "Мона Лиза", целая и прекрасно сохранившаяся", — вспоминал Гери.
Флорентийцы сделали вид, что согласны на сделку, попросили время на экспертизу подлинности — и тут же вызвали полицию. Одиннадцатого декабря 1913 года Перуджу арестовали в его же гостиничном номере.
На суде он заявил, что действовал из патриотических побуждений. Мол, хотел вернуть картину на родину Леонардо, потому что французы украли ее во времена Наполеона. Проблема была в том, что Перуджа не знал историю: да Винчи сам привез "Мону Лизу" во Францию в 1516 году.
Несмотря на то что прокуроры предъявили доказательства (Винченцо собирался продавать картину разным дилерам ради денег ), многие итальянцы все равно считали его национальным героем. Суд приговорил его к одному году и 15 дням тюрьмы. Но уже через семь месяцев Перуджа вышел на свободу по апелляции.
Позже он воевал в итальянской армии в Первую мировую, вернулся во Францию, работал маляром и умер в 1925 году, в возрасте 44 лет.
Как кража сделала картину звездой
После краткого турне по Италии "Мона Лиза" вернулась в Лувр в январе 1914 года. И вот тут началось настоящее безумие.
В первые два дня после возвращения картину пришли посмотреть больше 120 тысяч человек. Газеты захлебывались от статей, критики пускались в свежие рассуждения о загадочной улыбке. Портрет появился в карикатурах, рекламе, пародиях, на открытках, в песнях.
С тех пор прошло больше века. До кражи это была просто хорошая картина в одном из музеев мира. После кражи она стала легендой. Сегодня портрет висит в Лувре за пуленепробиваемым стеклом в климатической камере. Каждый год его видят около восьми миллионов человек. И все это — благодаря одному предприимчивому, но не слишком удачливому итальянцу, который однажды просто вынес шедевр Леонардо из Лувра.