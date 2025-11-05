Рейтинг@Mail.ru
В Лувре отказались прокомментировать сообщения о легком системном пароле
15:21 05.11.2025
В Лувре отказались прокомментировать сообщения о легком системном пароле
В Лувре отказались прокомментировать сообщения о легком системном пароле
париж
лувр
в мире
париж
париж, лувр, в мире
Париж, Лувр, В мире
В Лувре отказались прокомментировать сообщения о легком системном пароле

© AP Photo / Emma Da SilvaСтеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-служба ограбленного музея Лувра отказалась прокомментировать РИА Новости информацию об использовании слова LOUVRE в качестве пароля для доступа к системе видеонаблюдения.
"Нечего комментировать", - заявили РИА Новости в пресс-службе.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Появились подробности о подозреваемых в ограблении Лувра
2 ноября, 14:23
Ранее издание Liberation сообщило, что в 2014 году в ходе проверки безопасности Лувра эксперты выявили ряд уязвимых мест. В частности, французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI), которое провело аудит, указало на слабые пароли, как LOUVRE для доступа к серверу системы видеонаблюдения. Агентство призвало музей исправить ситуацию, создав более сложные пароли и устранив другие уязвимости в системах.
На момент публикации в Лувре не ответили на запрос РИА Новости о том, были ли учтены рекомендованные меры для обеспечения информационной безопасности учреждения.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Сама виновата: ограбление Лувра организовала Франция
2 ноября, 08:00
 
ПарижЛуврВ мире
 
 
