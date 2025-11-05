В Лувре отказались прокомментировать сообщения о легком системном пароле

Ранее издание Liberation сообщило, что в 2014 году в ходе проверки безопасности Лувра эксперты выявили ряд уязвимых мест. В частности, французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI), которое провело аудит, указало на слабые пароли, как LOUVRE для доступа к серверу системы видеонаблюдения. Агентство призвало музей исправить ситуацию, создав более сложные пароли и устранив другие уязвимости в системах.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.