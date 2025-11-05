https://ria.ru/20251105/luna-2052860650.html
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние - РИА Новости, 05.11.2025
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние
Полнолуние в ночь на четверг практически совпадёт с прохождением Луной самой близкой к Земле точки её орбиты, произойдёт явление, называемое суперлунием,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T00:35:00+03:00
2025-11-05T00:35:00+03:00
2025-11-05T00:35:00+03:00
наука
луна
земля
московский планетарий
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15176/31/151763196_0:35:513:323_1920x0_80_0_0_dd6dcf075f91ff154d0d4faf94c7738a.jpg
https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html
https://ria.ru/20250610/polnolunie-2020739340.html
луна
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15176/31/151763196_17:0:494:358_1920x0_80_0_0_b6f154517550f957aebc30f47924b0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, земля, московский планетарий, космос - риа наука
Наука, Луна, Земля, Московский планетарий, Космос - РИА Наука
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние
Московский планетарий: в ночь на четверг земляне смогут наблюдать суперлуние
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полнолуние в ночь на четверг практически совпадёт с прохождением Луной самой близкой к Земле точки её орбиты, произойдёт явление, называемое суперлунием, сообщили в Московском планетарии.
"Суперлуна 2025 года – 5 ноября... Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны
- явления Суперлуния - произойдет 5 ноября", - говорится в сообщении.
Фаза полнолуния наступит в 16.20 мск среды, а в перигее своей орбиты Луна окажется в 01.30 мск четверга. В этот момент Землю
от естественного спутника будут отделять 356 832 километра.
В такие моменты Луна кажется больше, чем обычно. Явление, когда "самая большая" Луна видна в момент полнолуния, в ненаучных кругах называют суперлунием.
Близкое к суперлунию явление произойдет через месяц. Пятого декабря разница между полнолунием и перигеем составит уже 12 часов 8 минут. Кроме того, расстояние от Луны до Земли будет уже 356 961 километр.