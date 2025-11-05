Землян в ночь на четверг ждет суперлуние

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полнолуние в ночь на четверг практически совпадёт с прохождением Луной самой близкой к Земле точки её орбиты, произойдёт явление, называемое суперлунием, сообщили в Московском планетарии.

"Суперлуна 2025 года – 5 ноября... Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны - явления Суперлуния - произойдет 5 ноября", - говорится в сообщении.

Фаза полнолуния наступит в 16.20 мск среды, а в перигее своей орбиты Луна окажется в 01.30 мск четверга. В этот момент Землю от естественного спутника будут отделять 356 832 километра.

В такие моменты Луна кажется больше, чем обычно. Явление, когда "самая большая" Луна видна в момент полнолуния, в ненаучных кругах называют суперлунием.