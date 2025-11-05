Рейтинг@Mail.ru
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние - РИА Новости, 05.11.2025
Наука
 
00:35 05.11.2025
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние
луна, земля, московский планетарий, космос - риа наука
Землян в ночь на четверг ждет суперлуние

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полнолуние в ночь на четверг практически совпадёт с прохождением Луной самой близкой к Земле точки её орбиты, произойдёт явление, называемое суперлунием, сообщили в Московском планетарии.
"Суперлуна 2025 года – 5 ноября... Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны - явления Суперлуния - произойдет 5 ноября", - говорится в сообщении.
Фаза полнолуния наступит в 16.20 мск среды, а в перигее своей орбиты Луна окажется в 01.30 мск четверга. В этот момент Землю от естественного спутника будут отделять 356 832 километра.
В такие моменты Луна кажется больше, чем обычно. Явление, когда "самая большая" Луна видна в момент полнолуния, в ненаучных кругах называют суперлунием.
Близкое к суперлунию явление произойдет через месяц. Пятого декабря разница между полнолунием и перигеем составит уже 12 часов 8 минут. Кроме того, расстояние от Луны до Земли будет уже 356 961 километр.
НаукаЛунаЗемляМосковский планетарийКосмос - РИА Наука
 
 
