Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла" - РИА Новости, 05.11.2025
08:30 05.11.2025
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла"
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла"
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла"

Глава Gunvor: ЕС столкнется с потерей рабочих мест при срыве покупки "Лукойла"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Страны Европы столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением поставок топлива, если сорвется сделка о приобретении швейцарским сырьевым трейдером Gunvor дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла", заявил глава Gunvor Торбьёрн Торнквист.
"Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Её невозможно завершить за две недели. Все международные операции "Лукойла" парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.
"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
