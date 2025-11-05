Путин поздравил поисковый отряд "ЛизаАлерт" с юбилеем

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении к юбилею поискового отряда "ЛизаАлерт" отметил, что благодаря работе отряда были спасены сотни тысяч человеческих жизней, организовано системное обучение волонтеров, готовых протянуть руку помощи тем, чьи родные и близкие оказались в беде.