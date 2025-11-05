https://ria.ru/20251105/lizaalert-2052991636.html
Путин поздравил поисковый отряд "ЛизаАлерт" с юбилеем
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении к юбилею поискового отряда "ЛизаАлерт" отметил, что благодаря работе отряда были спасены сотни тысяч человеческих жизней, организовано системное обучение волонтеров, готовых протянуть руку помощи тем, чьи родные и близкие оказались в беде.
В среду XI межрегиональный форум "ЛизаАлерт", посвященный 15-летию деятельности поисково-спасательного отряда, стартовал в Национальном центре "Россия". Российский лидер в поздравлении поприветствовал участников форума.
"За прошедшие годы "ЛизаАлерт" объединила большую команду единомышленников в разных регионах страны, неравнодушных, чутких, сильных духом людей, посвятивших себя важному, востребованному делу. Во многом благодаря вам, вашей напряженной, неутомимой работе были спасены сотни тысяч человеческих жизней, организовано системное обучение волонтеров, готовых протянуть руку помощи тем, чьи родные и близкие оказались в беде", - зачитала поздравление российского лидера гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
Президент отметил насыщенную просветительскую деятельность, направленную на предотвращение опасных происшествий, которой "ЛизаАлерт" уделяет неизменное внимание.
"Ваше мощное общественно значимое движение, ответственный подход, стоящие перед отрядом задачи достойны самого глубокого признания, служат ярким, вдохновляющим примером для молодежи. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - подытожил Путин
