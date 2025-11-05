Рейтинг@Mail.ru
В Ливане прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:39 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/livan-2053066905.html
В Ливане прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
В Ливане прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 05.11.2025
В Ливане прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Презентация фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" состоялась в Бейруте при участии посла России в Ливане Александра Рудакова и... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:39:00+03:00
2025-11-05T21:39:00+03:00
культура
в мире
ливан
бейрут
россия
александр рудаков (посол россии в ливане )
ростислав журавлев
rt arabic
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039979626_161:0:3802:2048_1920x0_80_0_0_657253f1a057408329fed040552cebdf.png
https://ria.ru/20251105/putin-2053065848.html
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048659372.html
https://ria.ru/20240823/rt-1968000889.html
ливан
бейрут
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039979626_616:0:3347:2048_1920x0_80_0_0_807a2a90d15cb885ac1965f4802ac632.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, бейрут, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), ростислав журавлев, rt arabic
Культура, В мире, Ливан, Бейрут, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Ростислав Журавлев, RT Arabic
В Ливане прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"

Презентация фестиваля "RT.Док: Время наших героев" прошла в Ливане

© Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Презентация фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" состоялась в Бейруте при участии посла России в Ливане Александра Рудакова и руководителя представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане Михаила Алаеддина в формате пресс-конференции в присутствии ливанских журналистов и экспертов в области международной политики, передает корреспондент РИА Новости.
"За два десятилетия успешной деятельности (российская международная информационная телевизионная компания - ред.) Russia Today стала не просто узнаваемым на всей планете медийным брендом, но и международно признанным надежным источником достоверной информации. Значительный вклад RT вносит в развитие информационного обмена и культурного диалога на Ближнем Востоке. В наши дни за RT Arabic уверенно закрепилось реноме одного из наиболее влиятельных арабоязычных новостных агентств, представляющего для своей многомиллионной аудитории объективную и взвешенную картину многогранных и порой противоречивых событий", - сказал Рудаков на открытии мероприятия.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин пообещал поддержку проекту "RT.Док"
Вчера, 21:32
Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева со своей стороны отметила, что представленные фильмы призваны показать ценности, понятные каждому - мужество, доброту и любовь к своей земле. "Истории о героях строят культурные мосты между народами. Мы называем это народной кинодипломатией. И очень ждем встречи с ливанскими зрителями", - добавила она.
Алаеддин, в свою очередь, рассказал о фильме РИА Новости "Парень с нашего двора", посвященном военному журналисту агентства Ростиславу Журавлеву, погибшему в Запорожской области, исполняя свой профессиональный долг. Фильм будет представлен на большом экране в Бейруте в рамках фестиваля 8 ноября.
Руководитель представительства агентства отметил, что ливанская аудитория, несомненно, легко сможет принять духовный посыл российского документального кино, так как сама продолжает жить в состоянии войны и помнить своих военных корреспондентов, которые погибли, освещая военный конфликт с Израилем на юге Ливана осенью 2024 года.
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду
16 октября, 16:28
В ходе пресс-конференции от ливанских журналистов прозвучала просьба больше показывать фильмы про Россию и СВО в Ливане, чтобы ливанские граждане могли больше узнавать о том, что происходит в стране и на фронте. Яковлева поддержала идею и отметила, что RT.Док готовы дать возможность показывать ливанской стороне свою богатую кинематографию, которая состоит из более чем 2000 фильмов, в кинотеатрах и на других площадках.
Фестиваль пройдет 7 и 8 ноября в Русском доме в Бейруте. Программа откроется новым фильмом режиссера RT.Док Олега Некишева "Мягкая сила Ливана". Картина рассказывает о взаимной поддержке Ливана и России в трудные времена - от восстановления мостов после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи мирным жителям Донбасса. Также зрители увидят новые документальные фильмы российских и ливанских режиссеров, посвященные героям, мужеству и человеческой солидарности.
Накануне фестиваля, 6 ноября, в Русском доме состоится серия мастер-классов по документалистике от авторов RT. Участникам расскажут о работе документалиста в зоне боевых действий, Олег Некишев объяснит, как строится драматургия документального фильма, и чем она отличается от новостного репортажа, а Аниса Мурад и Карим Наджиб (сотрудники отдела документального кино RT Arabic) поделятся опытом создания фильмов на арабском языке.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
RT снял фильм о работе военкоров арабского телеканала в Газе
23 августа 2024, 12:29
 
КультураВ миреЛиванБейрутРоссияАлександр Рудаков (посол России в Ливане )Ростислав ЖуравлевRT Arabic
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала