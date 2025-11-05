В Ливане прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"

БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Презентация фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" состоялась в Бейруте при участии посла России в Ливане Александра Рудакова и руководителя представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане Михаила Алаеддина в формате пресс-конференции в присутствии ливанских журналистов и экспертов в области международной политики, передает корреспондент РИА Новости.

"За два десятилетия успешной деятельности (российская международная информационная телевизионная компания - ред.) Russia Today стала не просто узнаваемым на всей планете медийным брендом, но и международно признанным надежным источником достоверной информации. Значительный вклад RT вносит в развитие информационного обмена и культурного диалога на Ближнем Востоке . В наши дни за RT Arabic уверенно закрепилось реноме одного из наиболее влиятельных арабоязычных новостных агентств, представляющего для своей многомиллионной аудитории объективную и взвешенную картину многогранных и порой противоречивых событий", - сказал Рудаков на открытии мероприятия.

Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева со своей стороны отметила, что представленные фильмы призваны показать ценности, понятные каждому - мужество, доброту и любовь к своей земле. "Истории о героях строят культурные мосты между народами. Мы называем это народной кинодипломатией. И очень ждем встречи с ливанскими зрителями", - добавила она.

Алаеддин, в свою очередь, рассказал о фильме РИА Новости "Парень с нашего двора", посвященном военному журналисту агентства Ростиславу Журавлеву , погибшему в Запорожской области , исполняя свой профессиональный долг. Фильм будет представлен на большом экране в Бейруте в рамках фестиваля 8 ноября.

Руководитель представительства агентства отметил, что ливанская аудитория, несомненно, легко сможет принять духовный посыл российского документального кино, так как сама продолжает жить в состоянии войны и помнить своих военных корреспондентов, которые погибли, освещая военный конфликт с Израилем на юге Ливана осенью 2024 года.

В ходе пресс-конференции от ливанских журналистов прозвучала просьба больше показывать фильмы про Россию и СВО в Ливане, чтобы ливанские граждане могли больше узнавать о том, что происходит в стране и на фронте. Яковлева поддержала идею и отметила, что RT.Док готовы дать возможность показывать ливанской стороне свою богатую кинематографию, которая состоит из более чем 2000 фильмов, в кинотеатрах и на других площадках.

Фестиваль пройдет 7 и 8 ноября в Русском доме в Бейруте. Программа откроется новым фильмом режиссера RT.Док Олега Некишева "Мягкая сила Ливана". Картина рассказывает о взаимной поддержке Ливана и России в трудные времена - от восстановления мостов после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи мирным жителям Донбасса . Также зрители увидят новые документальные фильмы российских и ливанских режиссеров, посвященные героям, мужеству и человеческой солидарности.