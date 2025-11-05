https://ria.ru/20251105/laptev-2052983831.html
Церемония прощания с бывшим главредом "Известий" проходит в Москве
Прощание с бывшим главным редактором "Известий" Иваном Лаптевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве в среду, сообщили в издании. РИА Новости, 05.11.2025
