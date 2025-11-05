Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с бывшим главредом "Известий" проходит в Москве - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:29 05.11.2025 (обновлено: 15:35 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/laptev-2052983831.html
Церемония прощания с бывшим главредом "Известий" проходит в Москве
Церемония прощания с бывшим главредом "Известий" проходит в Москве - РИА Новости, 05.11.2025
Церемония прощания с бывшим главредом "Известий" проходит в Москве
Прощание с бывшим главным редактором "Известий" Иваном Лаптевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве в среду, сообщили в издании. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:29:00+03:00
2025-11-05T15:35:00+03:00
культура
москва
советская россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052984626_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_d7efc1f1280196880587714d5cc21a7e.jpg
https://ria.ru/20251104/bezhanov-2052773545.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052984626_99:0:774:506_1920x0_80_0_0_fafff04c7508fbd923fb106f4269a539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, советская россия
Культура, Москва, Советская Россия
Церемония прощания с бывшим главредом "Известий" проходит в Москве

Церемония прощания с Иваном Лаптевым проходит в Москве

© Фото : ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевПрощание с бывшим главным редактором "Известий" Иваном Лаптевым
Прощание с бывшим главным редактором Известий Иваном Лаптевым - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Прощание с бывшим главным редактором "Известий" Иваном Лаптевым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Прощание с бывшим главным редактором "Известий" Иваном Лаптевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве в среду, сообщили в издании.
В воскресенье "Известия" сообщили, что бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев умер в больнице в возрасте 91 года.
"Прощание с бывшим главным редактором "Известий" Иваном Лаптевым проходит на Троекуровском кладбище В Москве. Проститься с журналистом пришли его коллеги и друзья", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Уточняется, что журналистскую карьеру Лаптев начал в 1964 году: работал в газете "Советская Россия" и журнале "Коммунист", а позже был заместителем главреда газеты "Правда". С 1984 по 1990 год Лаптев занимал пост главного редактора "Известий".
Геральд Бежанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября
4 ноября, 14:29
 
КультураМоскваСоветская Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала