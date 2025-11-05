Рейтинг@Mail.ru
Казачий генерал передал благодарность Путину от казаков-участников СВО
23:11 05.11.2025
Казачий генерал передал благодарность Путину от казаков-участников СВО
Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину от казаков, участвующих в... РИА Новости, 05.11.2025
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов
© Портал "Российское казачество"
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину от казаков, участвующих в специальной военной операции.
Путин в среду провел заседание совета по межнациональным отношениям, где обсудили подготовку стратегии государственной национальной политики России до 2036 года.
"В добровольческих казачьих формированиях вооруженных сил доблестно сражаются все многонациональные народы нашей великой страны: и русские, и представители народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока. От лица бойцов передаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, огромную благодарность за ваше внимание и внимание правительства Российской Федерации к всему российскому казачеству", - сказал Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин
Путин пожелал успехов ветерану боевых действий в Донбассе
Россия Поволжье Северный Кавказ Владимир Путин Общество
 
 
Заголовок открываемого материала