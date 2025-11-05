https://ria.ru/20251105/kuzbass-2052969930.html
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей - РИА Новости, 05.11.2025
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей
Мать и ее двое малолетних детей погибли в результате пожара в квартире в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:19:00+03:00
2025-11-05T14:19:00+03:00
2025-11-05T14:19:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
https://ria.ru/20251105/pozhar-2052880489.html
https://ria.ru/20251102/pozhar-2052496215.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_40:116:1024:854_1920x0_80_0_0_cfeb9ccaceb40b71d1320816537d8118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей
В Кузбассе мать с детьми 2 и 3 лет погибла при пожаре в квартире
КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Мать и ее двое малолетних детей погибли в результате пожара в квартире в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Сообщение о том, что при локализации пожара в одной из квартир дома на улице Кузнецкой в Топках были обнаружены тела малолетних в возрасте двух и трех лет, поступило 5 ноября. Мать детей скончалась в медучреждении.
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области
возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).
"По версии следствия, женщина находилась дома вместе с детьми. Заметив задымление, она выбежала на балкон и стала звать на помощь. Соседи немедленно вызвали пожарную службу. Тела детей были обнаружены спасателями в одной из комнат с признаками отравления угарным газом, а женщина госпитализирована в больницу. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - сообщили в ведомстве.
Допрошены очевидцы, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая для определения причин возгорания.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.