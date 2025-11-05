В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей

КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Мать и ее двое малолетних детей погибли в результате пожара в квартире в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Сообщение о том, что при локализации пожара в одной из квартир дома на улице Кузнецкой в Топках были обнаружены тела малолетних в возрасте двух и трех лет, поступило 5 ноября. Мать детей скончалась в медучреждении.

По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По версии следствия, женщина находилась дома вместе с детьми. Заметив задымление, она выбежала на балкон и стала звать на помощь. Соседи немедленно вызвали пожарную службу. Тела детей были обнаружены спасателями в одной из комнат с признаками отравления угарным газом, а женщина госпитализирована в больницу. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - сообщили в ведомстве.

Допрошены очевидцы, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая для определения причин возгорания.