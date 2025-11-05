Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/kuzbass-2052969930.html
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей - РИА Новости, 05.11.2025
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей
Мать и ее двое малолетних детей погибли в результате пожара в квартире в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:19:00+03:00
2025-11-05T14:19:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
https://ria.ru/20251105/pozhar-2052880489.html
https://ria.ru/20251102/pozhar-2052496215.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_40:116:1024:854_1920x0_80_0_0_cfeb9ccaceb40b71d1320816537d8118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей

В Кузбассе мать с детьми 2 и 3 лет погибла при пожаре в квартире

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Мать и ее двое малолетних детей погибли в результате пожара в квартире в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Сообщение о том, что при локализации пожара в одной из квартир дома на улице Кузнецкой в Топках были обнаружены тела малолетних в возрасте двух и трех лет, поступило 5 ноября. Мать детей скончалась в медучреждении.
Пожарные ликвидируют пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей
Вчера, 06:09
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"По версии следствия, женщина находилась дома вместе с детьми. Заметив задымление, она выбежала на балкон и стала звать на помощь. Соседи немедленно вызвали пожарную службу. Тела детей были обнаружены спасателями в одной из комнат с признаками отравления угарным газом, а женщина госпитализирована в больницу. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - сообщили в ведомстве.
Допрошены очевидцы, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая для определения причин возгорания.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Женщина с детьми погибла при пожаре в частном доме в Ленинградской области
2 ноября, 13:22
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала