Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 24 октября

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля, впервые с 24 октября, следует из данных торгов.

К 13.13 мск курс доллара подскакивает на 1,31 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,91 рубля. А минутами ранее он повышался до 81,01 рубля, впервые с 24 октября.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.