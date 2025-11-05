https://ria.ru/20251105/kurily-2052873583.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.11.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:54:00+03:00
2025-11-05T03:54:00+03:00
2025-11-05T03:54:00+03:00
происшествия
северо-курильск
тихий океан
парамушир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20251105/kamchatka-2052871505.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, тихий океан, парамушир
Происшествия, Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6