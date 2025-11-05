https://ria.ru/20251105/kurgan-2052969333.html
В Кургане подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Кургане подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Кургане задержали двух подростков за поджог релейного шкафа на железной дороге
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Задержаны двое подростков, которые за денежное вознаграждение от неизвестного подожгли в Кургане релейный шкаф на железной дороге, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным пресс-службы, подростки в переписке с пользователем Telegram согласились небескорыстно повреждать и уничтожать имущество путем поджога. "В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с Курганским линейным отделом МВД России на транспорте, установлено: получив от неизвестного через мессенджер инструкции, фигуранты подожгли релейный шкаф на железной дороге, расположенной в микрорайоне Заозерный", - говорится в сообщении.
Курганским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ
(поджог, устрашающий население и создающий опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации органов власти), уточняется в сообщении.
В отношении задержанных избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, поясняет УФСБ.
По данным МВД РФ, речь идет о подростках 16 и 15 лет. Происшествие не повлияло на работу железнодорожного транспорта и не вызвало задержек в движении поездов.