В Кургане подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге

«

По данным пресс-службы, подростки в переписке с пользователем Telegram согласились небескорыстно повреждать и уничтожать имущество путем поджога. "В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с Курганским линейным отделом МВД России на транспорте, установлено: получив от неизвестного через мессенджер инструкции, фигуранты подожгли релейный шкаф на железной дороге, расположенной в микрорайоне Заозерный", - говорится в сообщении.