На Кубани колдунья получила штраф за сатанинскую* символику
13:51 05.11.2025
На Кубани колдунья получила штраф за сатанинскую* символику
На Кубани колдунья получила штраф за сатанинскую* символику
происшествия
россия
краснодарский край
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани колдунья получила штраф за сатанинскую* символику

Место жительства 32-летней женщины, демонстрировавшей сатанинскую* символику (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов)
© 23 МВД/Telegram
Место жительства 32-летней женщины, демонстрировавшей сатанинскую* символику (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов)
КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Кубанские правоохранители оштрафовали колдунью из Каневского района за демонстрацию сатанинской* символики (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
"Колдунью из Каневского района осудили за демонстрацию сатанинской* символики… 32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в социальных сетях изображения запрещенной символики. По месту ее проживания полицейские изъяли ритуальную атрибутику", - рассказали в краевом главке.
Запрещенный контент обнаружили сотрудники тихорецкого отдела центра по противодействию экстремизму краевого главка совместно с оперативными работниками уголовного розыска ОМВД по Каневскому району.
"Чернокнижницу" привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ, ей предстоит выплатить штраф", - заключили в краевом управлении МВД.
* международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов
ПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
