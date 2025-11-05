На Кубани колдунья получила штраф за сатанинскую* символику

Место жительства 32-летней женщины, демонстрировавшей сатанинскую* символику (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов)

КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Кубанские правоохранители оштрафовали колдунью из Каневского района за демонстрацию сатанинской* символики (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

"Колдунью из Каневского района осудили за демонстрацию сатанинской* символики… 32-летняя жительница станицы Стародеревянковской, называя себя ведьмой, разместила в открытом доступе в социальных сетях изображения запрещенной символики. По месту ее проживания полицейские изъяли ритуальную атрибутику", - рассказали в краевом главке.

Запрещенный контент обнаружили сотрудники тихорецкого отдела центра по противодействию экстремизму краевого главка совместно с оперативными работниками уголовного розыска ОМВД по Каневскому району.

"Чернокнижницу" привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ , ей предстоит выплатить штраф", - заключили в краевом управлении МВД.