МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео.
На кадрах, снятых несколькими очевидцами, видно, как воздушное судно сталкивается с землей, после чего следует взрыв.
В ночь на среду Федеральное управление гражданской авиации США рассказало РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение около 17:15 по местному времени после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS, в свою очередь, уточняла агентству, что на борту находились три члена экипажа.
Губернатор штата Энди Бешир сообщал, что число погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки возросло до семи.
