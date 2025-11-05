Рейтинг@Mail.ru
Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео - РИА Новости, 05.11.2025
11:46 05.11.2025
Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео
2025-11-05T11:46:00+03:00
2025-11-05T11:46:00+03:00
в мире, кентукки, сша
В мире, Кентукки, США
Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео

Момент крушения грузового самолета в Кентукки сняли на видео

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Момент крушения самолета в Кентукки сняли на видео.

На кадрах, снятых несколькими очевидцами, видно, как воздушное судно сталкивается с землей, после чего следует взрыв.

В ночь на среду Федеральное управление гражданской авиации США рассказало РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение около 17:15 по местному времени после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS, в свою очередь, уточняла агентству, что на борту находились три члена экипажа.

Губернатор штата Энди Бешир сообщал, что число погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки возросло до семи.
