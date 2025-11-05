https://ria.ru/20251105/kreml-2053056009.html
В Кремле прокомментировали решение об обновлении ядерной триады
В Кремле прокомментировали решение об обновлении ядерной триады
Текущая ситуация в мире подтверждает, что решения об обновлении ядерной триады России были верными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
россия
2025
