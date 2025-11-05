Рейтинг@Mail.ru
Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов - РИА Новости, 05.11.2025
11:13 05.11.2025
Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поздравил коллег с Днем работника суда, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 05.11.2025
россия, игорь краснов, владимир путин, общество
Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Общество
Игорь Краснов поздравил коллег с новым праздником Днем работника суда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поздравил коллег с Днем работника суда, сообщили в пресс-службе суда.
"От эффективности, доступности и открытости судебной системы напрямую зависит устойчивое развитие страны и общества. Защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц – это важнейшая задача, которая требует максимальной вовлеченности и преданности делу", - сказал Краснов.
Он добавил, что судьи и работники аппаратов обеспечивают социальную ориентированность правосудия – это ежедневный кропотливый труд, крайне ответственный и сложный. Председатель Верховного суда пожелал им дальнейшей продуктивной работы, направленной на повышение доверия и уважения к судебной системе.
День работника суда отмечается 5 ноября, это первый год, когда его празднуют в России.
Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I "О форме суда" 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.
Поздравление Путина с Днем народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
4 ноября, 18:02
 
РоссияИгорь КрасновВладимир ПутинОбщество
 
 
