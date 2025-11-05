Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов

Он добавил, что судьи и работники аппаратов обеспечивают социальную ориентированность правосудия – это ежедневный кропотливый труд, крайне ответственный и сложный. Председатель Верховного суда пожелал им дальнейшей продуктивной работы, направленной на повышение доверия и уважения к судебной системе.