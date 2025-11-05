https://ria.ru/20251105/kotjakov-2052968804.html
Глава Минтруда рассказал о помощи ветеранам СВО в трудоустройстве
Глава Минтруда рассказал о помощи ветеранам СВО в трудоустройстве - РИА Новости, 05.11.2025
Глава Минтруда рассказал о помощи ветеранам СВО в трудоустройстве
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о персональном сопровождении трудоустройства каждого ветерана специальной военной операции... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:12:00+03:00
2025-11-05T14:12:00+03:00
2025-11-05T14:13:00+03:00
общество
россия
антон котяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_70b3a435949f47ffa0956cd05c03e533.jpg
https://ria.ru/20251105/nalogi-2052867301.html
https://ria.ru/20251101/rossija-2052262806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_0a4d3dd9ca8ea9e189fae9dfc6e86a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Глава Минтруда рассказал о помощи ветеранам СВО в трудоустройстве
Котяков рассказал о персональном сопровождении трудоустройства ветеранов СВО
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о персональном сопровождении трудоустройства каждого ветерана специальной военной операции кадровыми центрами "Работы России".
"Помощь в трудоустройстве участникам специальной военной операции и членам их семей сейчас - одно из ключевых направлений работы кадровых центров "Работа России" в регионах. Наш подход обеспечивает каждому ветерану персональное сопровождение, увеличивая вероятность трудоустройства. Сейчас на каждом уровне существуют проекты, которые помогают вернувшимся с СВО и членам их семей", - сказал Котяков
, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минтруда.
Он отметил, что федеральные и региональные проекты, активность работодателей в вопросах трудоустройства этой категории граждан усиливают друг друга. По данным министерства, почти 3,5 тысячи участников СВО и членов их семей прошли бесплатное переобучение в этом году. Чаще всего ветераны подавали заявки на программы переобучения на операторов БПЛА, специалистов по летной эксплуатации беспилотников, а также специалистов по работе с искусственным интеллектом и нейросетями, программистов и аналитиков больших данных.
"Сейчас перед нами стоит очень важная задача: совместно с другими министерствами и ведомствами, регионами, фондом "Защитники Отечества", военкоматами, медицинскими учреждениями, центрами реабилитации мы должны обеспечить поддержку каждому, кто возвращается из зоны СВО, и помочь реализовать себя", - добавил Котяков.