https://ria.ru/20251105/kotelnaya-2053016182.html
Реконструкцию котельной №13 во Фрязино завершат в 2026 году
Реконструкцию котельной №13 во Фрязино завершат в 2026 году - РИА Новости, 05.11.2025
Реконструкцию котельной №13 во Фрязино завершат в 2026 году
Реконструкцию котельной №13 во Фрязино, которая обеспечивает теплом более 11 тысяч жителей, завершат в 2026 году, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:14:00+03:00
2025-11-05T17:14:00+03:00
2025-11-05T17:14:00+03:00
новости подмосковья
фрязино
щелково
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053013504_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a5990d3d70e8a5571e5ad2f02e38f200.jpg
https://ria.ru/20251105/yaytsa-2052948504.html
фрязино
щелково
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053013504_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ef89243aa95c2fbb3cb9bb9ebef913ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрязино, щелково, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Фрязино, Щелково, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Реконструкцию котельной №13 во Фрязино завершат в 2026 году
Модернизацию котельной №13 в подмосковном Фрязино завершат в 2026 году
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Реконструкцию котельной №13 во Фрязино, которая обеспечивает теплом более 11 тысяч жителей, завершат в 2026 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Дмитрий Воробьев (глава городского округа Фрязино – ред.) отметил, что за пять лет в округе отремонтировано порядка 8 километров сетей, сейчас идет реконструкция котельной №13, которая обеспечивает теплом более 11 тысяч жителей. Закончить работы планируют в 2026 году", - говорится в сообщении.
Также глава Фрязино доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что реализация масштабного проекта строительства системы водоснабжения для городского округа Фрязино и городского округа Щелково позволит обеспечить чистой водой порядка 60 тысяч жителей. Уже построен водовод от Восточной системы водоснабжения к "НПП "Исток" имени Шокина" с установкой насосной станции и резервуаров. А в рамках второго этапа к концу 2028 года планируется построить водозаборный узел "Сутоки" и около 44 километров линий магистральных водоводов. Кроме того, в округе полностью завершена реконструкция ВЗУ №4 и ВЗУ №5.
Согласно сообщению, в округе с 2020 года также построили новый корпус школы №1 на 825 мест, капитально отремонтировали четыре школы и пять детских садов, а также открыли четыре школьных стадиона, еще три – в планах. В следующем году запланирован капремонт дошкольного отделения СОШ №3. Также сейчас прорабатывается вопрос строительства школы на 550 мест на улице Нахимова.