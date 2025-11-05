Реконструкцию котельной №13 во Фрязино завершат в 2026 году

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Реконструкцию котельной №13 во Фрязино, которая обеспечивает теплом более 11 тысяч жителей, завершат в 2026 году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Дмитрий Воробьев (глава городского округа Фрязино – ред.) отметил, что за пять лет в округе отремонтировано порядка 8 километров сетей, сейчас идет реконструкция котельной №13, которая обеспечивает теплом более 11 тысяч жителей. Закончить работы планируют в 2026 году", - говорится в сообщении.

Также глава Фрязино доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что реализация масштабного проекта строительства системы водоснабжения для городского округа Фрязино и городского округа Щелково позволит обеспечить чистой водой порядка 60 тысяч жителей. Уже построен водовод от Восточной системы водоснабжения к "НПП "Исток" имени Шокина" с установкой насосной станции и резервуаров. А в рамках второго этапа к концу 2028 года планируется построить водозаборный узел "Сутоки" и около 44 километров линий магистральных водоводов. Кроме того, в округе полностью завершена реконструкция ВЗУ №4 и ВЗУ №5.