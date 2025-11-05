Рейтинг@Mail.ru
Возвращение китайского корабля "Шэньчжоу-20" на Землю отложили
05:59 05.11.2025
Возвращение китайского корабля "Шэньчжоу-20" на Землю отложили
Возвращение китайского корабля "Шэньчжоу-20" на Землю отложили
2025-11-05T05:59:00+03:00
2025-11-05T05:59:00+03:00
Возвращение китайского корабля "Шэньчжоу-20" на Землю отложили

Возвращение "Шэньчжоу-20" отложили из-за космического мусора

ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем, передает Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал со ссылкой на управление программы пилотируемых полетов КНР, корабль, "предположительно, подвергся воздействию мелкого космического мусора, и в настоящее время проводится анализ и оценка риска от воздействия".
дополняется ...
"Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии по возвращению "Шэньчжоу-20", первоначально запланированной на 5 ноября", - говорится в сообщении.
Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля. В состав экипажа входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.
Китай 31 октября запустил корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, которые сменят находящуюся на станции команду. Пуск был признан полностью успешным, экипаж успешно вышел на станцию "Тяньгун". Изначально планировалось, что экипаж "Шэньчжоу-20" вернется на Землю 5 ноября.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет: до 2038 года.
