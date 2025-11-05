Возвращение китайского корабля "Шэньчжоу-20" на Землю отложили

ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем, передает Центральное телевидение Китая.

Как отмечает телеканал со ссылкой на управление программы пилотируемых полетов КНР , корабль, "предположительно, подвергся воздействию мелкого космического мусора, и в настоящее время проводится анализ и оценка риска от воздействия".

"Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии по возвращению "Шэньчжоу-20", первоначально запланированной на 5 ноября", - говорится в сообщении.

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля. В состав экипажа входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.

Китай 31 октября запустил корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, которые сменят находящуюся на станции команду. Пуск был признан полностью успешным, экипаж успешно вышел на станцию "Тяньгун". Изначально планировалось, что экипаж "Шэньчжоу-20" вернется на Землю 5 ноября.