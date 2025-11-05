Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипаж китайских миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" впервые приготовил барбекю на орбитальной станции "Тяньгун" с помощью новой духовки, предназначенной для готовки в космосе, сообщает газета Экипаж китайских миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" впервые приготовил барбекю на орбитальной станции "Тяньгун" с помощью новой духовки, предназначенной для готовки в космосе, сообщает газета Global Times

В пятницу китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-21" в пятницу стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля находились три космонавта и четыре мыши.

"Как видно из видео, представленного Центром астронавтов Китая (ACC), экипажи миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" наслаждались барбекю, приготовленным в космосе, благодаря новой духовке, установленной на китайской космической станции", - отмечает Global Times.

Уточняется, что космонавты приготовили запеченные куриные крылышки, а для командира миссии "Шэньчжоу-20" Чэнь Дуна - стейк.

По данным газеты, в 2020 году экипаж Международной космической станции (МСК) провел испытание духовки, созданной NanoRacks и Zero G Kitchen. Тогда на приготовление пяти шоколадных печений у космонавтов ушло 130 минут. В этот раз для приготовления крылышек экипажам китайских миссий потребовалось всего 28 минут.

Сейчас на орбитальной станции КНР "Тяньгун" находится экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20", прибывший на станцию 24 апреля. В состав экипажа входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.