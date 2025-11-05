Рейтинг@Mail.ru
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите, сообщили СМИ
Наука
 
19:02 05.11.2025
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите, сообщили СМИ
РИА Новости
китай
Наука, Китай
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите, сообщили СМИ

© Global TimesКитайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбитальной станции "Тяньгун". Кадр видео
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипаж китайских миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" впервые приготовил барбекю на орбитальной станции "Тяньгун" с помощью новой духовки, предназначенной для готовки в космосе, сообщает газета Global Times.
В пятницу китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-21" в пятницу стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля находились три космонавта и четыре мыши.
"Как видно из видео, представленного Центром астронавтов Китая (ACC), экипажи миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" наслаждались барбекю, приготовленным в космосе, благодаря новой духовке, установленной на китайской космической станции", - отмечает Global Times.
Уточняется, что космонавты приготовили запеченные куриные крылышки, а для командира миссии "Шэньчжоу-20" Чэнь Дуна - стейк.
По данным газеты, в 2020 году экипаж Международной космической станции (МСК) провел испытание духовки, созданной NanoRacks и Zero G Kitchen. Тогда на приготовление пяти шоколадных печений у космонавтов ушло 130 минут. В этот раз для приготовления крылышек экипажам китайских миссий потребовалось всего 28 минут.
Сейчас на орбитальной станции КНР "Тяньгун" находится экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20", прибывший на станцию 24 апреля. В состав экипажа входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, до 2038 года.
В ЦУПе за сутки до запуска третьего космического корабля Шэньчжоу-7 - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Запуск корабля "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами признали успешным
30 октября 2024, 00:30
 
НаукаКитай
 
 
