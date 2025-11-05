Королев заявил, что продолжит безусловно выполнять поручения Путина

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Тверскую область, заявил, что привык на госслужбе выполнять поручения главы государства безусловно и продолжит делать это и впредь.