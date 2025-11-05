Рейтинг@Mail.ru
09:27 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/korolev-2052899034.html
Королев заявил, что продолжит безусловно выполнять поручения Путина
политика, россия, тверская область, владимир путин, виталий королев
Политика, Россия, Тверская область, Владимир Путин, Виталий Королев
Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Тверскую область, заявил, что привык на госслужбе выполнять поручения главы государства безусловно и продолжит делать это и впредь.
"Хотел бы сказать, что, работая на госслужбе, я привык Ваши поручения выполнять безусловно и продолжу это делать впредь", - сказал Королев.
