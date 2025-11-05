Рейтинг@Mail.ru
09:16 05.11.2025 (обновлено: 09:20 05.11.2025)
Путин пожелал удачи Королеву на посту главы Тверской области
Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи Виталию Королеву на посту главы Тверской области. РИА Новости, 05.11.2025
политика, россия, владимир путин, виталий королев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), тверская область
Политика, Россия, Владимир Путин, Виталий Королев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Тверская область
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи Виталию Королеву на посту главы Тверской области.
В среду Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Ранее Королев занимал пост замглавы ФАС.
«
"Удачи", - сказал Путин на встрече с Королевым.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВиталий КоролевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Тверская область
 
 
