Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 05.11.2025 (обновлено: 16:38 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/korolev-2052895199.html
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область - РИА Новости, 05.11.2025
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область
Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:12:00+03:00
2025-11-05T16:38:00+03:00
политика
россия
тверская область
владимир путин
виталий королев
игорь руденя
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052893679_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_d6f09a0ef8ed4d40bc1f6f307bb83bd7.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2052894662.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052893679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58eeebbe317969e3972a37b6530f47a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, тверская область, владимир путин, виталий королев, игорь руденя, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Политика, Россия, Тверская область, Владимир Путин, Виталий Королев, Игорь Руденя, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область

Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиталий Королев
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Королев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область.
«

"Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область", — сказал глава государства.

Королев заявил, что готов.
Путин в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области
Вчера, 09:10
 
ПолитикаРоссияТверская областьВладимир ПутинВиталий КоролевИгорь РуденяФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала