Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о пульсе лидера КНДР

СЕУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Разведка Южной Кореи опровергла сообщения в СМИ, заявив, что не докладывала южнокорейским парламентариям о пульсе лидера КНДР Ким Чен Ына, соответствующее заявление разведслужбы есть в распоряжении РИА Новости.

"Мы не докладывали ни о частоте сердечных сокращений, ни о гипертонии", - говорится в заявлении разведки.