Рейтинг@Mail.ru
Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о пульсе лидера КНДР - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/koreja-2053042021.html
Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о пульсе лидера КНДР
Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о пульсе лидера КНДР - РИА Новости, 05.11.2025
Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о пульсе лидера КНДР
Разведка Южной Кореи опровергла сообщения в СМИ, заявив, что не докладывала южнокорейским парламентариям о пульсе лидера КНДР Ким Чен Ына, соответствующее... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T18:54:00+03:00
2025-11-05T18:54:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
ким ир сен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043461712_0:78:1001:641_1920x0_80_0_0_ed5dd9f150aa60b226e9961907bd4d36.jpg
https://ria.ru/20251104/kim-2052792096.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043461712_50:0:934:663_1920x0_80_0_0_2559a0ee25f686f6ea2033872027cf11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, ким ир сен
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Ким Чен Ын, Ким Ир Сен
Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о пульсе лидера КНДР

Разведка Южной Кореи заявила, что не докладывала о пульсе лидера КНДР

© Фото : ЦТАКПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : ЦТАК
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Разведка Южной Кореи опровергла сообщения в СМИ, заявив, что не докладывала южнокорейским парламентариям о пульсе лидера КНДР Ким Чен Ына, соответствующее заявление разведслужбы есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на секретаря парламентского комитета по разведке от правящей Демократической партии депутата Пак Сон Вона передавало, что разведка Южной Кореи якобы не наблюдает у председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына серьезных проблем со здоровьем, а "высокая вероятность" гипертонии в последнее время даже снизились. В сообщении агентства отмечалось, что пульс северокорейского лидера якобы составляет в 80 ударов в минуту.
"Мы не докладывали ни о частоте сердечных сокращений, ни о гипертонии", - говорится в заявлении разведки.
Здоровье лидера КНДР не в первый раз становится предметом пристального внимания зарубежных СМИ. Весной 2020 года в СМИ появились сообщения о якобы серьезных проблемах со здоровьем Ким Чен Ына в связи с тем, что он пропустил важнейшую церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце, и продолжительное время не появлялся на публике. Позднее государственное радио КНДР сообщило о том, что Ким Чен Ын ведет активную деятельность.
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы, пишут СМИ
4 ноября, 16:03
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен ЫнКим Ир Сен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала