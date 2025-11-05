Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о пульсе лидера КНДР

СЕУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Разведка Южной Кореи опровергла сообщения в СМИ, заявив, что не докладывала южнокорейским парламентариям о пульсе лидера КНДР Ким Чен Ына, соответствующее заявление разведслужбы есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на секретаря парламентского комитета по разведке от правящей Демократической партии депутата Пак Сон Вона передавало, что разведка Южной Кореи якобы не наблюдает у председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына серьезных проблем со здоровьем, а "высокая вероятность" гипертонии в последнее время даже снизились. В сообщении агентства отмечалось, что пульс северокорейского лидера якобы составляет в 80 ударов в минуту.
"Мы не докладывали ни о частоте сердечных сокращений, ни о гипертонии", - говорится в заявлении разведки.
Здоровье лидера КНДР не в первый раз становится предметом пристального внимания зарубежных СМИ. Весной 2020 года в СМИ появились сообщения о якобы серьезных проблемах со здоровьем Ким Чен Ына в связи с тем, что он пропустил важнейшую церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце, и продолжительное время не появлялся на публике. Позднее государственное радио КНДР сообщило о том, что Ким Чен Ын ведет активную деятельность.