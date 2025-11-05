Экс-глава МИД Австрии оценила перспективы диалога России и США

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Диалог между Россией и США сохраняется, но существует много камней преткновения, сообщила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.