Экс-глава МИД Австрии оценила перспективы диалога России и США
05:21 05.11.2025
Экс-глава МИД Австрии оценила перспективы диалога России и США
в мире
россия
сша
австрия
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
россия
сша
австрия
в мире, россия, сша, австрия, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Россия, США, Австрия, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Диалог между Россией и США сохраняется, но существует много камней преткновения, сообщила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Стороны (РФ и США - ред.) регулярно поддерживают диалог на различных уровнях. Но мы видим и много камней преткновения. Мы слышали недавно объявление (президентом США Дональдом - ред.) Трампом о возобновлении ядерных испытаний… С другой стороны, Трамп приветствовал идею президента (России Владимира - ред.) Путина придерживаться ограничений по СНВ (договору о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.). Надо посмотреть, что по этому вопросу будет предпринято. Потому что речь идет о соблюдении существующих соглашений", - отметила она в разговоре с агентством.
