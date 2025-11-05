Врач рассказала, кому нельзя есть киви

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киви способно вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка у людей с гастритом и язвенной болезнью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

"Высокая кислотность этого продукта может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно у людей с гастритом и язвенной болезнью", - сказала Пехотина.

Также врач предупредила о появлении возможных аллергических реакций у людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам.

Допустимая норма при употреблении киви - один-два плода в день, рассказала врач.