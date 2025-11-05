Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть киви - РИА Новости, 05.11.2025
03:19 05.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть киви
Врач рассказала, кому нельзя есть киви - РИА Новости, 05.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть киви
Киви способно вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка у людей с гастритом и язвенной болезнью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской... РИА Новости, 05.11.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Врач рассказала, кому нельзя есть киви

Гастроэнтеролог Пехотина: киви может вызвать изжогу у людей с гастритом и язвой

© РИА Новости / Артур Лебедев
Киви
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Киви . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киви способно вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка у людей с гастритом и язвенной болезнью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"Высокая кислотность этого продукта может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно у людей с гастритом и язвенной болезнью", - сказала Пехотина.
Также врач предупредила о появлении возможных аллергических реакций у людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам.
Допустимая норма при употреблении киви - один-два плода в день, рассказала врач.
Также гастроэнтеролог обратила внимание на пользу фрукта, содержащего большое количество витамина C, витамина K, калия и органических кислот, укрепляющих сосуды и способствующих усвоению железа. Также киви помогает при железодефицитной анемии, гиповитаминозе и снижении иммунитета, добавила Пехотина.
