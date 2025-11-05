https://ria.ru/20251105/kitaj-2052950895.html
Китай приостановит экспортные ограничения в отношении 31 компании из США
2025-11-05T13:05:00+03:00
2025-11-05T13:05:00+03:00
2025-11-05T13:29:00+03:00
китай
сша
куала-лумпур
Китай приостановит экспортные ограничения в отношении 31 компании из США
ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. Китай с 10 ноября приостановит действие мер экспортного контроля товаров двойного назначения в отношении 15 компаний США, а для еще 16 американских фирм ограничение продлится в течение года, решение было принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе двусторонних торговых переговоров, сообщило в среду министерство коммерции КНР.
Министерство коммерции КНР 4 марта внесло 15 компаний США
в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты национальной безопасности. Спустя месяц, 4 апреля, ведомство распространило ограничения еще на 16 американских организаций.
"В целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических консультаций между Китаем
и США в Куала-Лумпуре
, Китай с 10 ноября 2025 года приостанавливает действие указанных мер в отношении 15 компаний США, а в отношении 16 американских компаний приостанавливает действие указанных мер сроком на год", - сказано на сайте министерства.
Отмечается, что в случае необходимости экспорта указанным компаниям следует подать заявление в минкоммерции согласно "Правилам экспортного контроля товаров двойного назначения", и в случае соответствия требованиям ведомство выдаст разрешение.
Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем в Куала-Лумпуре приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары будет приостановлен еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры.