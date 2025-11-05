Рейтинг@Mail.ru
В Киеве во время урока мобилизовали учителя физкультуры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 05.11.2025
В Киеве во время урока мобилизовали учителя физкультуры
Сотрудники военкомата мобилизовали учителя физкультуры в Киеве прямо во время урока, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.11.2025
украина, киев, россия, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Киеве
Автомобили полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали учителя физкультуры в Киеве прямо во время урока, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В одной из киевских школ представители ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) забрали учителя физкультуры прямо во время урока. Событие произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле (район в Киеве – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
31 октября, 13:42
В Киевском городском военкомате позже сообщили, что при проверке документов мужчина вел себя агрессивно и пытался скрыться. Его задержали сотрудники полиции.
"После обновления данных в территориальном центре комплектации (военкомате – ред.) и прохождения военно-врачебной комиссии данному гражданину была разъяснена необходимость обновления данных и порядок оформления отсрочки после чего гражданин был направлен для сбора необходимых документов для ее оформления", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Командиры ВСУ пожаловались на военкоматы, мобилизующие больных и бездомных
Вчера, 08:26
 
