В Киеве во время урока мобилизовали учителя физкультуры

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали учителя физкультуры в Киеве прямо во время урока, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В одной из киевских школ представители ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) забрали учителя физкультуры прямо во время урока. Событие произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле (район в Киеве – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В Киевском городском военкомате позже сообщили, что при проверке документов мужчина вел себя агрессивно и пытался скрыться. Его задержали сотрудники полиции.

"После обновления данных в территориальном центре комплектации (военкомате – ред.) и прохождения военно-врачебной комиссии данному гражданину была разъяснена необходимость обновления данных и порядок оформления отсрочки после чего гражданин был направлен для сбора необходимых документов для ее оформления", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.