Киев скрывает бедственное положение войск в окружении, заявили в Кремле
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 05.11.2025 (обновлено: 13:07 05.11.2025)
Киев скрывает бедственное положение войск в окружении, заявили в Кремле
Киев скрывает бедственное положение войск в окружении, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.11.2025
Киев скрывает бедственное положение войск в окружении, заявили в Кремле
Киев не стал принимать предложение направить журналистов в зоны окружения войск ВСУ, потому что ему есть что скрывать, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:31:00+03:00
2025-11-05T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
красноармейск
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, красноармейск, димитров, валерий герасимов, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Димитров, Валерий Герасимов, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Киев скрывает бедственное положение войск в окружении, заявили в Кремле

Песков: Киев не пустил СМИ в районы окружения ВСУ чтобы скрыть реальную ситуацию

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Киев не стал принимать предложение направить журналистов в зоны окружения войск ВСУ, потому что ему есть что скрывать, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Что скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах", — сказал он.
По его словам, поездка представителей СМИ сейчас невозможна, так как киевский режим отверг предложение. При этом в Кремле видят большой интерес к нему со стороны западных журналистов.
"Нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать", — констатировал Песков. ​
Минобороны ранее в среду оценило положение украинских подразделений в районах окружения в Купянске и Красноармейске как критическое: шансов на спасение, кроме плена, у военнослужащих нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о "зачистке" этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Накануне ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Окружение ВСУ

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныКрасноармейскДимитровВалерий ГерасимовДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
