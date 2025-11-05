Киев скрывает бедственное положение войск в окружении, заявили в Кремле

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Киев не стал принимать предложение направить журналистов в зоны окружения войск ВСУ, потому что ему есть что скрывать, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Что скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах", — сказал он.
По его словам, поездка представителей СМИ сейчас невозможна, так как киевский режим отверг предложение. При этом в Кремле видят большой интерес к нему со стороны западных журналистов.
"Нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать", — констатировал Песков.
Минобороны ранее в среду оценило положение украинских подразделений в районах окружения в Купянске и Красноармейске как критическое: шансов на спасение, кроме плена, у военнослужащих нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о "зачистке" этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.
Накануне ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Окружение ВСУ
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18