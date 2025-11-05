Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Убийство дронами ВСУ двоих мирных жителей при их попытке выйти из зоны боевых действий под Купянском в Харьковской области - военное преступление, ответственность за которое ложится на киевский режим, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.