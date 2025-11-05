Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Убийство дронами ВСУ двоих мирных жителей при их попытке выйти из зоны боевых действий под Купянском в Харьковской области - военное преступление, ответственность за которое ложится на киевский режим, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось видео того, как ВСУ также с помощью дронов целенаправленно убили двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском. На снятых с дрона кадрах видно, как украинский беспилотник кружит возле мужчины, идущего с пожитками по грунтовой дороге и размахивающего белым флагом. Затем БПЛА влетает прямо в него, происходит взрыв. Дальше на видео запечатлен человек, лежащий на дороге. Второй мирный житель обходит погибшего, но затем его постигает такая же участь.
"Они прекрасно видели, что перед ними гражданский, который пытается покинуть зону боевых действий. Поэтому преступление ложится на украинский режим и является обвинением в адрес политического руководства, которое не могло не видеть этого", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24", комментируя случившееся.