Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 05.11.2025 (обновлено: 12:01 05.11.2025)
Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве
Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве - РИА Новости, 05.11.2025
Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве
Убийство дронами ВСУ двоих мирных жителей при их попытке выйти из зоны боевых действий под Купянском в Харьковской области - военное преступление,... РИА Новости, 05.11.2025
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
киев
специальная военная операция на украине
россия
киев
Боевики ВСУ дроном убивают мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск
Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить.
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, киев
Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Киев, Специальная военная операция на Украине
Мирошник: вина за убийство людей дронами под Купянском лежит на Киеве

Мирошник назвал убийство мирных жителей под Купянском военным преступлением

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Убийство дронами ВСУ двоих мирных жителей при их попытке выйти из зоны боевых действий под Купянском в Харьковской области - военное преступление, ответственность за которое ложится на киевский режим, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось видео того, как ВСУ также с помощью дронов целенаправленно убили двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском. На снятых с дрона кадрах видно, как украинский беспилотник кружит возле мужчины, идущего с пожитками по грунтовой дороге и размахивающего белым флагом. Затем БПЛА влетает прямо в него, происходит взрыв. Дальше на видео запечатлен человек, лежащий на дороге. Второй мирный житель обходит погибшего, но затем его постигает такая же участь.
"Они прекрасно видели, что перед ними гражданский, который пытается покинуть зону боевых действий. Поэтому преступление ложится на украинский режим и является обвинением в адрес политического руководства, которое не могло не видеть этого", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24", комментируя случившееся.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
