Барбашев помог "Вегасу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
10:03 05.11.2025
Барбашев помог "Вегасу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
Барбашев помог "Вегасу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
Барбашев помог "Вегасу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
спорт, павел дорофеев (хоккей), иван барбашев, акира шмид, детройт ред уингз, вегас голден найтс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Иван Барбашев, Акира Шмид, Детройт Ред Уингз, Вегас Голден Найтс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Барбашев помог "Вегасу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

Шайба Барбашева принесла "Вегасу" победу над "Детройтом" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : twitter.com/goldenknights
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу на 34-й минуте забросил Иван Барбашев. Голкипер "Голден Найтс" швейцарец Акира Шмид отразил все 24 броска и оформил первый шатаут в текущем сезоне и второй в карьере.
Барбашев забросил свою четвертую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, на его счету стало 11 очков (4+7) в 12 матчах. Россиянин был признан второй звездой встречи. Его одноклубник Павел Дорофеев результативными действиями не отметился.
"Вегас" (17 очков) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Детройт" (18) располагается на второй позиции в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Вегас" примет "Тампа-Бэй Лайтнинг" в ночь на 7 ноября по московскому времени, днем позже "Детройт" дома сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".
Результаты других матчей:
"Анахайм Дакс" - "Флорида Пантерз" - 7:3 (2:1, 2:2, 3:0);
"Лос-Анджелес Кингз" - "Виннипег Джетс" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
