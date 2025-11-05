Барбашев помог "Вегасу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу на 34-й минуте забросил Иван Барбашев. Голкипер "Голден Найтс" швейцарец Акира Шмид отразил все 24 броска и оформил первый шатаут в текущем сезоне и второй в карьере.
05 ноября 2025 • начало в 06:00
Барбашев забросил свою четвертую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, на его счету стало 11 очков (4+7) в 12 матчах. Россиянин был признан второй звездой встречи. Его одноклубник Павел Дорофеев результативными действиями не отметился.
"Вегас" (17 очков) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Детройт" (18) располагается на второй позиции в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Вегас" примет "Тампа-Бэй Лайтнинг" в ночь на 7 ноября по московскому времени, днем позже "Детройт" дома сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".
Результаты других матчей:
"Анахайм Дакс" - "Флорида Пантерз" - 7:3 (2:1, 2:2, 3:0);
"Лос-Анджелес Кингз" - "Виннипег Джетс" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).