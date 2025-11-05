"Монреаль" уступил "Филадельфии", несмотря на гол и передачу Демидова

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" дома уступил "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4 Б (3:0, 0:4, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Бобби Бринк (2-я и 8-я минуты), Кэм Йорк (8) и Никита Гребенкин (51). В серии буллитов победный бросок исполнил Тревор Зергас. У "Монреаля" шайбы забросили Кирби Дак (24, 34), Ник Сузуки (25) и Иван Демидов (36).
Российский форвард "Канадиенс" также отметился голевой передачей на Сузуки. В его активе 12 очков (4+8) в 13 матчах текущего сезона. 19-летний россиянин был признан второй звездой дня. 22-летний Гребенкин забросил свою дебютную шайбу в НХЛ, всего на его счету 3 очка (1+2) в 9 матчах. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков не отметился результативными действиями.
"Монреаль" (19 очков) возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. "Филадельфия" (15) располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Монреаль" в гостях сыграет с "Нью-Джерси Девилз", а "Филадельфия" - с "Нэшвилл Предаторз". Обе встречи состоятся в ночь на 7 ноября по московскому времени.
В другом матче "Каролина Харрикейнз" в гостях обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голкипер "ураганов" Петр Кочетков, проводивший свой первый матч в текущем сезоне после травмы, отразил все 25 бросков и был признан первой звездой встречи. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 29 сейвов.
