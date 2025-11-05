Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" уступил "Филадельфии", несмотря на гол и передачу Демидова - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:46 05.11.2025 (обновлено: 08:25 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/khokkey-2052886689.html
"Монреаль" уступил "Филадельфии", несмотря на гол и передачу Демидова
"Монреаль" уступил "Филадельфии", несмотря на гол и передачу Демидова - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Монреаль" уступил "Филадельфии", несмотря на гол и передачу Демидова
"Монреаль Канадиенс" дома уступил "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T07:46:00+03:00
2025-11-05T08:25:00+03:00
хоккей
спорт
монреаль
ник сузуки
монреаль канадиенс
нью-джерси девилз
филадельфия флайерз
матвей мичков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1434fe83cd56921900aa7a107abcf94.jpg
/20250415/khokkey-2011272416.html
монреаль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaa3cf0e957480cd47f63517e4f065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, монреаль, ник сузуки, монреаль канадиенс, нью-джерси девилз, филадельфия флайерз, матвей мичков, игорь шестеркин, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Монреаль, Ник Сузуки, Монреаль Канадиенс, Нью-Джерси Девилз, Филадельфия Флайерз, Матвей Мичков, Игорь Шестеркин, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Монреаль" уступил "Филадельфии", несмотря на гол и передачу Демидова

"Монреаль" уступил "Филадельфии", Демидов набрал два очка

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : x.com/nhl
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" дома уступил "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4 Б (3:0, 0:4, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Бобби Бринк (2-я и 8-я минуты), Кэм Йорк (8) и Никита Гребенкин (51). В серии буллитов победный бросок исполнил Тревор Зергас. У "Монреаля" шайбы забросили Кирби Дак (24, 34), Ник Сузуки (25) и Иван Демидов (36).
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Иван Демидов отметился первым голом в карьере в НХЛ
15 апреля, 02:40
Российский форвард "Канадиенс" также отметился голевой передачей на Сузуки. В его активе 12 очков (4+8) в 13 матчах текущего сезона. 19-летний россиянин был признан второй звездой дня. 22-летний Гребенкин забросил свою дебютную шайбу в НХЛ, всего на его счету 3 очка (1+2) в 9 матчах. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков не отметился результативными действиями.
"Монреаль" (19 очков) возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. "Филадельфия" (15) располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Монреаль" в гостях сыграет с "Нью-Джерси Девилз", а "Филадельфия" - с "Нэшвилл Предаторз". Обе встречи состоятся в ночь на 7 ноября по московскому времени.
В другом матче "Каролина Харрикейнз" в гостях обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Голкипер "ураганов" Петр Кочетков, проводивший свой первый матч в текущем сезоне после травмы, отразил все 25 бросков и был признан первой звездой встречи. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 29 сейвов.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Монреаль
4 : 50:1
Филадельфия
23:12 • Кирби Дах
(Ноа Добсон, Брендан Галлахер)
24:15 • Ник Сузуки
(Иван Демидов, Коул Кофилд)
33:28 • Кирби Дах
(Лэйн Хатсон, Джейден Страбл)
35:57 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Лэйн Хатсон)
01:56 • Бобби Бринк
(Трэвис Санхейм, Кэмерон Йорк)
07:07 • Кэмерон Йорк
(Тревор Зеграс, Трэвис Конечны)
07:50 • Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тревор Зеграс)
50:51 • Никита Гребенкин
(Трэвис Конечны, Джейми Дрисдэйл)
65:01 • Тревор Зеграс (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортМонреальНик СузукиМонреаль КанадиенсНью-Джерси ДевилзФиладельфия ФлайерзМатвей МичковИгорь ШестеркинНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала