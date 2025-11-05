Разбившийся в Кентукки самолет не перевозил опасные вещества

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что разбившийся в штате грузовой самолет не перевозил опасные вещества, однако в результате происшествия все равно ожидается негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

"Я могу подтвердить, что на борту самолета не было какого-либо особо опасного груза, который мог бы создать экологическую проблему для людей, находящихся поблизости, но воздействие и место его воздействия могут создать подобные ситуации", - заявил он на пресс-конференции.

Вместе с тем представитель аэропорта города Луисвилл сообщил о том, что количество жертв от инцидента возросло до 4 человек.

СМИ ранее распространили снимки пожара и сильного задымления на месте крушения самолета, который в том числе задел частные предприятия.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Сообщается об 11 пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии.