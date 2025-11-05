https://ria.ru/20251105/kazan-2053020208.html
В Казани мужчина выбил головой девушки стекло двери в подъезде
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в одном из казанских ЖК, где молодой человек выбил стекло двери в подъезде, применив силу к девушке, сообщили РИА Новости, 05.11.2025
казань
Полиция устанавливает обстоятельства избиения девушки в казанском ЖК
КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в одном из казанских ЖК, где молодой человек выбил стекло двери в подъезде, применив силу к девушке, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани.
Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения о том, что в казанском ЖК "Яркий" парень разбил головой девушки стеклянную дверь. На видео с камер наблюдения мужчина хватает девушку за плечи, бьет спиной и затылком о стеклянную дверь. Стекло двери от ударов вылетает из рамы с трех сторон, но не разбивается. Девушка падает на пол, зажимая голову рукой, мужчина возвращается, хватает ее за ворот куртки, силой поднимает и уводит.
"В настоящее время по данному факту в отделе полиции "Авиастроительный" управления МВД России
по Казани
проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал представитель УМВД.